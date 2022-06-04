Запреты дня 5 июня 2022: что нельзя делать в День святого Леонтия
Какой сегодня церковный праздник
В воскресенье, 5 июня 2022 года, православные христиане чтут память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день прозвали Леонтием Огуречником и Леонтием Коноплянником.
Что нельзя делать на Леонтия Огуречника 5 июня 2022?
- мыть голову - будут неприятности на работе
- чтобы кто-то видел, как вы занимаетесь хоть чем-то, иначе любые начинания не увенчаются успехом.
- переезжать - это может привести к крупным финансовым проблемам
- ремонтировать что-то — вещь вскоре снова сломается, а мастер рискует покалечиться
Приметы и поверья на Леонтия Огуречника 5 июня 2022
Читайте также: Як виглядають і чим займаються діти президентів України5 июня считался самым удачным днем для посева огурцов и конопли. Именно поэтому святой получил прозвища Огуречник и Коноплянник. В народе верили, что посаженые 5 июня огурцы имеют целебные свойства и хорошо подходят для консервирования и засолки. Конопля же, засеянная в День святого Леонтия, даст хороший урожай, тем самым обеспечив людей маслом и тканью.
Существовало для этого дня множество примет о погоде и урожае:
- Если 5 июня сильно пахнет трава, то вскоре будет дождь.
- Летающие жуки — к теплому дню.
- Духота на рассвете предвещала ненастье.
- Боярышник цветет на Леонтия Огуречника — примета того, что зима будет холодная.
- Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.
- Рябина цветет — к богатому урожаю конопли.
- Много муравьев у муравейника — к хорошей погоде.
- Много мошек и комаров 5 июня — к сухой и теплой погоде.
Другие праздники 5 июня 2022
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День эколога
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Католическая Пятидесятница
День персонального компьютера Apple II (Apple II Day)
День теплового аэростата, День монгольфьера
Всемирный день против видовой дискриминации
Именины 5 июня 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.
По католическому — Валерия и Вонифатий.
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