Узнайте, чего категорически нельзя делать в воскресенье, 5 июня

Запреты дня 5 июня 2022: что нельзя делать в День святого Леонтия freepik.com

Какой сегодня церковный праздник

В воскресенье, 5 июня 2022 года, православные христиане чтут память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день прозвали Леонтием Огуречником и Леонтием Коноплянником.

Что нельзя делать на Леонтия Огуречника 5 июня 2022?

мыть голову - будут неприятности на работе

чтобы кто-то видел, как вы занимаетесь хоть чем-то, иначе любые начинания не увенчаются успехом.

переезжать - это может привести к крупным финансовым проблемам

ремонтировать что-то — вещь вскоре снова сломается, а мастер рискует покалечиться

Приметы и поверья на Леонтия Огуречника 5 июня 2022

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5 июня считался самым удачным днем для посева огурцов и конопли. Именно поэтому святой получил прозвища Огуречник и Коноплянник. В народе верили, что посаженые 5 июня огурцы имеют целебные свойства и хорошо подходят для консервирования и засолки. Конопля же, засеянная в День святого Леонтия, даст хороший урожай, тем самым обеспечив людей маслом и тканью.

Существовало для этого дня множество примет о погоде и урожае:

Если 5 июня сильно пахнет трава, то вскоре будет дождь.

Летающие жуки — к теплому дню.

Духота на рассвете предвещала ненастье.

Боярышник цветет на Леонтия Огуречника — примета того, что зима будет холодная.

Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.

Рябина цветет — к богатому урожаю конопли.

Много муравьев у муравейника — к хорошей погоде.

Много мошек и комаров 5 июня — к сухой и теплой погоде.

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Именины 5 июня 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.

По католическому — Валерия и Вонифатий.

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