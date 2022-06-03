Чего категорически нельзя делать в субботу

Запреты дня 4 июня 2022: что нельзя делать в Василисков день freepik.com

Какой сегодня церковный праздник

В субботу, 4 июня 2022 года, православные христиане чтут память святого мученика Василиска Команского. В народе церковный праздник получил названия Василиск, Василисков день и Соловьиный день.

Что нельзя делать в Василисков день 4 июня 2022?

работать в поле и огороде — иначе уродит лишь василек да полынь

купаться в водоемах — по преданию, русалки могут в воду затянуть

переедать

Приметы и поверья на Василисков день 4 июня 2022

Наши предки верили, что 4 июня может вылупиться из яйца огненный царь-змей Василиск. Поэтому в этот день все собранные еще с вечера куриные яйца варили вкрутую.

Читайте также: Як виглядають і чим займаються діти президентів України

Василисков день было принято проводит весело. Запрещалась тяжелая работа, особенно на полях, в огородах и в садах. Можно было выполнять только легкую работу по дому. Люди опасались сеять и пахать в этот день, чтобы не побеспокоить царя змей Василиска. Если ослушаться запрета, то в поле могли вырасти одни васильки.

На Василиска девушки гадали на венках из березовых и вербовых веточек. Если венок не тонул в реке - это предвещало счастливые события в жизни. И наоборот, если тонул – то это к беде.

Еще день Василиска называли соловьиным днем, потому что в это время птицеловы начинали заниматься отловом соловьев и других певчих птиц. Кроме того, 4 июня обязательно слушали пение соловья прежде чем начать заниматься делами. Люди говорили, что «хорошее утро с песен птиц начинается».

Существовало и множество примет о погоде и урожае на 4 июня:

Сильный туман — к урожаю грибов.

Много оводов и пауков — к большому количеству огурцов.

Обильные росы — к урожайному году.

Ночью соловей поет — к пригожему дню.

Вечером лягушки громко квакают — к теплу и дождю.

Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

Если днем жара, то декабрь будет студеный, а если шел дождь, то декабрь будет с сильным снегопадом.

Читайте также: ТОП-5 самых влиятельных первых леди в истории

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

День профилактики кариеса зубов

Международный день спойлеров

День черепашьих гонок

Международный день очистки водоёмов

Славянский праздник «Ярило Мокрый» (Трибогов день, Троян Пострига)

Международный день невинных детей - жертв агрессии

День любителей лета

Именины 4 июня 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

По квтолическому: Карл, Франциск.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: