В субботу, 28 мая 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Пахомия Великого. В народе святого прозвали Пахомом Теплым и Пахомом Бокогреем. Другие названия праздника: Травник и Зелёный шум. 

Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 2022?

  • садить растения — урожай будет плохой
  • оставлять посуду или пол грязными — в кошельке окажутся только ненужные бумажки
  • вытираться не своим полотенцем, иначе придется отвечать за чужие ошибки
  • незамужним девушкам рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся
  • брать в руки сдачу, чтобы не пришлось отдавать чужие долги 

Приметы и поверья на Пахома Теплого 28 мая 2022

На Пахома Теплого запрещалось садить растения, в первую очередь рассаду овощей и бобовых. Наши предки считали, что урожай в противном случае будет испорчен. Овощи плохо вырастут, будут горчит или же их съедать насекомые.

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Единственное, что можно было сеять 28 мая, так это пшеницу и поздний овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Люди поговаривали: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».

На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. Если на рассвете небо насыщенного красного цвета, то лето будет жарким и с частыми пожарами. А если в этот день дует восточный ветер и идет дождь, то скоро будет хорошая погода. Радуга 28 мая тоже к хорошей погоде. Если мотыльки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.

Другие праздники 28 мая 2022

  • Международный день действий за женское здоровье
  • День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
  • День брюнеток
  • День пофигиста
  • День пограничника
  • День рождения майонеза
  • День менструальной гигиены
  • Всемирный день красного волка
  • День «Международной амнистии»
  • Международный день наследственных пород
  • Всемирный день евангелизма

Именины 28 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

По католическому — Эмиль, Герман, Игнат, Мария, Виктор, Вильгельм.

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