Чего лучше не делать в субботу

В субботу, 28 мая 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Пахомия Великого. В народе святого прозвали Пахомом Теплым и Пахомом Бокогреем. Другие названия праздника: Травник и Зелёный шум.

Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 2022?

садить растения — урожай будет плохой

оставлять посуду или пол грязными — в кошельке окажутся только ненужные бумажки

вытираться не своим полотенцем, иначе придется отвечать за чужие ошибки

незамужним девушкам рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви. В противном случае они никогда не сбудутся

брать в руки сдачу, чтобы не пришлось отдавать чужие долги

Приметы и поверья на Пахома Теплого 28 мая 2022

На Пахома Теплого запрещалось садить растения, в первую очередь рассаду овощей и бобовых. Наши предки считали, что урожай в противном случае будет испорчен. Овощи плохо вырастут, будут горчит или же их съедать насекомые.

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Единственное, что можно было сеять 28 мая, так это пшеницу и поздний овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Люди поговаривали: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей».

На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. Если на рассвете небо насыщенного красного цвета, то лето будет жарким и с частыми пожарами. А если в этот день дует восточный ветер и идет дождь, то скоро будет хорошая погода. Радуга 28 мая тоже к хорошей погоде. Если мотыльки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.

Другие праздники 28 мая 2022

Международный день действий за женское здоровье

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

День брюнеток

День пофигиста

День пограничника

День рождения майонеза

День менструальной гигиены

Всемирный день красного волка

День «Международной амнистии»

Международный день наследственных пород

Всемирный день евангелизма

Именины 28 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

По католическому — Эмиль, Герман, Игнат, Мария, Виктор, Вильгельм.

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