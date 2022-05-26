Список запретов на пятницу, 27 мая

В пятницу, 27 мая 2022 года, православные христиане чтут память мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова. В народе святых называют Сидорами. А Бокогреем день прозвали потому, что с этого праздника прекращали дуть северные ветры.

Что нельзя делать на Сидора Бокогрея 27 мая 2022?

ходить в одной и той же одежде весь день, иначе темные силы проникнут в жилье

одалживать свою подушку другому человеку — ваши мысли могут спутаться или другие люди узнать ваши тайны

возвращаться домой на полпути, иначе день будет неудачным

Приметы и поверья на Сидора Бокогрея 27 мая 2022

В этот день было принято садить огурцы. Наши предки верили, что если посеять этот овощ на Сидора, то он не будет горчить и в засолке не закиснет.

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Также 27 мая высаживали лен. Однако, если в этот день на ивах висела пыль, или же пыль летела хлопьями, то лен запрещалось сеять. Нужно было дождаться дождя.

Кроме того, на Сидора люди читали специальные заговоры на богатство. А если в этот день видели первую ласточку, то умывались молоком. Считалось, что этот ритуал сохранить надолго молодость и красоту.

Существовали для этого дня и погодные приметы. Так, холодный день обещал холодное лето. А теплая погода 27 мая предвещала хороший урожай огурцов. Стрижи и ласточки вернулись на Сидора — к теплому лету. Пасмурно — к плохому урожаю. Ласточки летают высоко в небе — погода будет теплой, а урожай богатым.

Другие праздники 27 мая 2022

Европейский день соседей

День защиты от солнца

День сварщика

День смелых решений

День изобретения шпрот

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По православному церковному календарю День ангела отмечают: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.

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