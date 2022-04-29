Что запрещается в этот день

Запреты дня 30 апреля 2022: что нельзя делать на Зосиму-пчельника freepik.com

Какой церковный праздник сегодня

В субботу, 30 апреля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе святого считали покровителем пчел и пчеловодов, поэтому он получил прозвище Пчельник.

Что нельзя делать на Зосиму-пчельника 30 апреля 2022?

отправляться в дальнюю дорогу

переедать

нельзя подолгу любоваться собой в зеркале

покупать или печь вечером хлеб

оставлять веник на видном месте

рассказывать сны

надевать новые вещи

Приметы и поверья на Зосиму-пчельника 30 апреля 2022

В этот день после зимы выносили ульи на улицу. На пасеке накрывали стол с хлебом, солью, крещенской водой и свечей. Затем читали молитву преподобным Зосиме и Савватию, обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли водой.

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На Зосима наблюдали за поведением пчел. На какое растение насекомые полетят первыми, то и даст наибольший урожай. Также смотрели на количество пчел, которым удалось пережить зиму. Если погибло мало пчел, то это примета хорошего урожая гречихи.

По традиции, 30 апреля обязательно нужно было приготовить блюдо с медом.

Увидеть муравьев в доме на Зосиму — к счастью.

Много сережек на ольхе 30 апреля предвещают урожай овса, а много шишек — урожай ячменя.

Если в этот день грачи играют, то это обещает хорошую погоду.

Сны с 29 на 30 апреля никому нельзя рассказывать. Они сбудутся через месяц.

Считается, что если в день Зосимы-пчельника посеять петрушку и морковь, то их урожай будет обильным.

Люди говорили, что если утром 30 апреля пойдет дождь, то день будет ясным и теплым.

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Именины 30 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, Анания, Аскитрея, Симеон, Усфазан, Фусик, Хусдазад.

По католическому — Адъютора (Аютор), Аматор, Афродисий, Вольфард, Евтропий, Квиринус, Луис (Людовик), Майлс, Максим, Мария, Пий, Питер (Пётр), Помпоний, Свитберт, Хильдегарда, Эмо.

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