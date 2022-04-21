Запреты дня 22 апреля 2022: что нельзя делать на Вадима Ключника
В пятницу, 22 апреля 2022 года, православные христиане почитают память святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского. В народе этот день прозвали Вадим Ключник или Вадим - Отомкни Родники. В язычестве бытовало название Лельник.
Что нельзя делать на Вадима Ключника 22 апреля 2022?
- завидовать
- делать любые хирургические вмешательства
- залеживаться в постели до полудня
- подметать пол веником
- стричь и красить волосы
- планировать крупные покупки
Приметы и поверья на Вадима Ключника 22 апреля 2022
В этот день наши предки особое внимание уделяли воде. Рано утром люди шли к родниковому источнику, чтобы набрать воду, которая 22 апреля обретала целебные свойства. При этом читали следующий заговор: «Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».
Читайте также: Погода на Пасху-2022 в Украине: прогноз на 24 апреля по областямТакже на Вадима Ключника гадали о здоровье и судьбе близких людей. Для этого по дороге к роднику необходимо было сохранять полное молчание. Придя к водоему, нужно было обернуться на все стороны и спросить: «живое или мертвое?». Если вода в источнике была прозрачной и чистой, то человек награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.
Известен также языческий обряд на 22 апреля. На холме ставили специальную скамью, на которую сажали самую красивую девушку. Ей приносили дары в виде вкусной еды. Затем вокруг этой девушки, которая олицетворяла «Лялю», водили хороводы.
Если 22 апреля погода ветреная и дождливая, то год обещает быть урожайным.
Много сока у березы на Вадима Ключника — примета того, что будет прохладное и дождливое лето.
Синие облака предвещали дождливую, но теплую погоду.
Другие праздники 22 апреля 2022
- Великая пятница (Страстная пятница)
- Международный день Матери-Земли
- Праздник мухлёвщиков
- День весенних брудершафтов
- День старого программиста
Именины 22 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечает Вадим.
По католическому – Леон и Лука.
Памятные даты, годовщины и события 22 апреля
1952 — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.
1964 — Республика Танганьика и Занзибар объявили о своём объединении в одно государство — Танзания.
1969 — в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
Читайте также: Данилко, Серга и другие: как украинские звезды высмеяли 50-летний запрет на въезд в РФКто родился 22 апреля
1724 – Иммануил Кант, немецкий философ («Критика чистого разума»).
1899 — Владимир Набоков, русский и американский писатель.
1937 — Джек Николсон, американский актёр, обладатель трёх премий «Оскар».
1956 — Наталья Сумская, украинская актриса и ведущая.
1957 — Дональд Туск, польский и общеевропейский политик, бывший премьер-министр Польши.
1971 – Сергей Попов, футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины.
1974 — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира».
1982 — Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист.
1986 — Эмбер Херд, американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа.
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