Список запретов на эту пятницу

Запреты дня 22 апреля 2022: что нельзя делать на Вадима Ключника freepik.com

В пятницу, 22 апреля 2022 года, православные христиане почитают память святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского. В народе этот день прозвали Вадим Ключник или Вадим - Отомкни Родники. В язычестве бытовало название Лельник.

Что нельзя делать на Вадима Ключника 22 апреля 2022?

завидовать

делать любые хирургические вмешательства

залеживаться в постели до полудня

подметать пол веником

стричь и красить волосы

планировать крупные покупки

Приметы и поверья на Вадима Ключника 22 апреля 2022

В этот день наши предки особое внимание уделяли воде. Рано утром люди шли к родниковому источнику, чтобы набрать воду, которая 22 апреля обретала целебные свойства. При этом читали следующий заговор: «Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье».

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Также на Вадима Ключника гадали о здоровье и судьбе близких людей. Для этого по дороге к роднику необходимо было сохранять полное молчание. Придя к водоему, нужно было обернуться на все стороны и спросить: «живое или мертвое?». Если вода в источнике была прозрачной и чистой, то человек награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.

Известен также языческий обряд на 22 апреля. На холме ставили специальную скамью, на которую сажали самую красивую девушку. Ей приносили дары в виде вкусной еды. Затем вокруг этой девушки, которая олицетворяла «Лялю», водили хороводы.

Если 22 апреля погода ветреная и дождливая, то год обещает быть урожайным.

Много сока у березы на Вадима Ключника — примета того, что будет прохладное и дождливое лето.

Синие облака предвещали дождливую, но теплую погоду.

Другие праздники 22 апреля 2022

Великая пятница (Страстная пятница)

Международный день Матери-Земли

Праздник мухлёвщиков

День весенних брудершафтов

День старого программиста

Именины 22 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечает Вадим.

По католическому – Леон и Лука.

Памятные даты, годовщины и события 22 апреля

1952 — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

1964 — Республика Танганьика и Занзибар объявили о своём объединении в одно государство — Танзания.

1969 — в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

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1724 – Иммануил Кант, немецкий философ («Критика чистого разума»).

1899 — Владимир Набоков, русский и американский писатель.

1937 — Джек Николсон, американский актёр, обладатель трёх премий «Оскар».

1956 — Наталья Сумская, украинская актриса и ведущая.

1957 — Дональд Туск, польский и общеевропейский политик, бывший премьер-министр Польши.

1971 – Сергей Попов, футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины.

1974 — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира».

1982 — Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист.

1986 — Эмбер Херд, американская актриса, бывшая жена Джонни Деппа.

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