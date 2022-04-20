Запреты дня 21 апреля 2022: что нельзя делать на Родиона Ледолома
Какой сегодня церковный праздник
В четверг, 21 апреля 2022 года, православные христиане почитают память апостола Иродиона, который вместе с братом, апостолом Павлом погиб мученической смертью. День Иродиона в народе еще называли Родионом Ледоломом, Родивоном и Руфом.
Что нельзя делать на Родиона Ледолома 21 апреля 2022?
- заниматься уборкой
- ходить на рыбалку или охоту
- ходить в лес
- заводить домашнее животное
Приметы и поверья на Родиона Ледолома 21 апреля 2022
Ранее лед начинал таят и ломаться только 21 апреля. Отсюда и название Ледолом.
Читайте также: Погода на Пасху-2022 в Украине: прогноз на 24 апреля по областямНаши предки верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому было принято пить воду из родника и умываться ею.
Считалось, что на Родиона Луна и Солнце встречаются, чтобы договорится, каким будет лето. Добрая встреча этих двух небесных светил приносила солнечную и теплую погоду, а неудачная — предвещала дожди.
Соответственно по погоде 21 апреля делали вывод о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая ночь обещали жаркое и сухое лето. Облака и туман в этот день предвещали дождливое лето и неурожайный год. Дождь на Родиона говорил о хорошем урожае зерна.
Также люди верили, что если 21 апреля увидеться с любимым человеком, то чувства будут долгими и счастливыми.
Другие праздники 21 апреля 2022
- Великий четверг (Воспоминание Тайной Вечери)
- Международный день пряника
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности
- День главного бухгалтера (День Главбуха)
- Международный день торт-пиццы
- День чемоданов
- День «Iron Maiden»
- День «Громких слов»
- День тяжёлых последствий
- Всемирный день кроншнепа
Именины 21 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт, Юлия, Илларион, Иван, Иосиф, Ярема, Яков, Лука, Руфина
По католическому — Ансельм, Конрад, Феликс.
Памятные даты, годовщины и события 21 апреля
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1944 — женщины во Франции получили избирательное право.
1960 — новой столицей Бразилии стал город Бразилиа.
1964 — начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.
1979 — в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
1996 — убит первый президент Чеченской Республики 52-летний Джохар Дудаев.
2019 — второй тур выборов президента Украины. Большинство голосов набрал Владимир Зеленский.
Кто родился 21 апреля
1782 — Фридрих Фрёбель, немецкий педагог, впервые сформулировавший понятие детский сад.
1910 — Юрий Лысенко, советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.
1915 — Энтони Куинн, американский актёр, обладатель двух «Оскаров».
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1941 — Виктор Сухенко, украинский скульптор.
1958 — Энди Макдауэлл, американская актриса и модель.
1979 — Джеймс Макэвой, шотландский актёр.
1987 — Анастасия Приходько, украинская певица, общественный деятель.
1990 — Надежда Дорофеева, украинская певица.
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