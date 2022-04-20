Чего категорически нельзя делать в четверг, 21 апреля

Запреты дня 21 апреля 2022: что нельзя делать на Родиона Ледолома freepik.com

Какой сегодня церковный праздник

В четверг, 21 апреля 2022 года, православные христиане почитают память апостола Иродиона, который вместе с братом, апостолом Павлом погиб мученической смертью. День Иродиона в народе еще называли Родионом Ледоломом, Родивоном и Руфом.

Что нельзя делать на Родиона Ледолома 21 апреля 2022?

заниматься уборкой

ходить на рыбалку или охоту

ходить в лес

заводить домашнее животное

Приметы и поверья на Родиона Ледолома 21 апреля 2022

Ранее лед начинал таят и ломаться только 21 апреля. Отсюда и название Ледолом.

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Наши предки верили, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому было принято пить воду из родника и умываться ею.

Считалось, что на Родиона Луна и Солнце встречаются, чтобы договорится, каким будет лето. Добрая встреча этих двух небесных светил приносила солнечную и теплую погоду, а неудачная — предвещала дожди.

Соответственно по погоде 21 апреля делали вывод о том, каким будет лето. Теплый вечер и тихая ночь обещали жаркое и сухое лето. Облака и туман в этот день предвещали дождливое лето и неурожайный год. Дождь на Родиона говорил о хорошем урожае зерна.

Также люди верили, что если 21 апреля увидеться с любимым человеком, то чувства будут долгими и счастливыми.

Другие праздники 21 апреля 2022

Великий четверг (Воспоминание Тайной Вечери)

Международный день пряника

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

День главного бухгалтера (День Главбуха)

Международный день торт-пиццы

День чемоданов

День «Iron Maiden»

День «Громких слов»

День тяжёлых последствий

Всемирный день кроншнепа

Именины 21 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна, Флегонт, Юлия, Илларион, Иван, Иосиф, Ярема, Яков, Лука, Руфина

По католическому — Ансельм, Конрад, Феликс.

Памятные даты, годовщины и события 21 апреля

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753 до н. э. — считается датой основания Рима Ромулом.

1944 — женщины во Франции получили избирательное право.

1960 — новой столицей Бразилии стал город Бразилиа.

1964 — начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

1979 — в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.

1996 — убит первый президент Чеченской Республики 52-летний Джохар Дудаев.

2019 — второй тур выборов президента Украины. Большинство голосов набрал Владимир Зеленский.

Кто родился 21 апреля

1782 — Фридрих Фрёбель, немецкий педагог, впервые сформулировавший понятие детский сад.

1910 — Юрий Лысенко, советский и украинский кинорежиссёр, сценарист.

1915 — Энтони Куинн, американский актёр, обладатель двух «Оскаров».

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1926 — Елизавета II, королева Великобритании.

1941 — Виктор Сухенко, украинский скульптор.

1958 — Энди Макдауэлл, американская актриса и модель.

1979 — Джеймс Макэвой, шотландский актёр.

1987 — Анастасия Приходько, украинская певица, общественный деятель.

1990 — Надежда Дорофеева, украинская певица.

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