Запреты дня 15 февраля 2022: Чего нельзя делать в Сретение
От каких дел стоит отказаться на Сретение
Читайте также: Гороскоп на 15 февраля 2022 года для всех знаков зодиакаВо вторник, 15 февраля, православная церковь отмечает Сретение Господне. Праздник имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом — встречи людей Ветхого Завета с Мессией. Старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма.
Что надо сделать на Сретение 15 февраля 2022
- сходить в церковь на праздничную Литургию
- исповедоваться и получить Причастие — в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать
- приветствовать всех с праздником
- устроить себе выходной, отдохнуть
- быть спокойным — благодатным
Чего нельзя делать на Сретение 15 февраля 2022
- начинать новые важные дела
- ссориться
- исполнять сердце и слова гневом
- наговаривать на кого говорить «плохие» слова.
Другие праздники 15 февраля 2022
- День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине
- День киберспорта в Украине
- День завязывания узелков на счастье
- Международный день операционной медицинской сестры
- Всемирный день православной молодёжи
- Международный день детей, больных раком
- День перезагрузки любви Международный день синдрома Ангельмана.
Именины 15 февраля 2022
По православному календарю День ангела отмечает Василий.
По католическому — Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.
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