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Во вторник, 15 февраля, православная церковь отмечает Сретение Господне. Праздник имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом — встречи людей Ветхого Завета с Мессией. Старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма. 

Что надо сделать на Сретение 15 февраля 2022

  • сходить в церковь на праздничную Литургию
  • исповедоваться и получить Причастие — в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать
  • приветствовать всех с праздником
  • устроить себе выходной, отдохнуть
  • быть спокойным — благодатным

Чего нельзя делать на Сретение 15 февраля 2022

  • начинать новые важные дела
  • ссориться
  • исполнять сердце и слова гневом
  • наговаривать на кого говорить «плохие» слова.

Другие праздники 15 февраля 2022

  • День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине
  • День киберспорта в Украине
  • День завязывания узелков на счастье
  • Международный день операционной медицинской сестры
  • Всемирный день православной молодёжи
  • Международный день детей, больных раком
  • День перезагрузки любви Международный день синдрома Ангельмана.

Именины 15 февраля 2022

По православному календарю День ангела отмечает Василий.

По католическому — Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.

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