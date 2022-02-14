От каких дел стоит отказаться на Сретение

Запреты дня 15 февраля 2022: Чего нельзя делать в Сретение depositphotos.com

Читайте также: Гороскоп на 15 февраля 2022 года для всех знаков зодиака

Что надо сделать на Сретение 15 февраля 2022

сходить в церковь на праздничную Литургию

исповедоваться и получить Причастие — в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать

приветствовать всех с праздником

устроить себе выходной, отдохнуть

быть спокойным — благодатным

Чего нельзя делать на Сретение 15 февраля 2022

начинать новые важные дела

ссориться

исполнять сердце и слова гневом

наговаривать на кого говорить «плохие» слова.

Другие праздники 15 февраля 2022

День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине

День киберспорта в Украине

День завязывания узелков на счастье

Международный день операционной медицинской сестры

Всемирный день православной молодёжи

Международный день детей, больных раком

День перезагрузки любви Международный день синдрома Ангельмана.

Именины 15 февраля 2022

Во вторник, 15 февраля, православная церковь отмечает Сретение Господне. Праздник имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом — встречи людей Ветхого Завета с Мессией. Старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма.

По православному календарю День ангела отмечает Василий.

По католическому — Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: