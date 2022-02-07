Почему предки называли день Федора особенным

Запреты дня 8 февраля 2022: что нельзя делать на Федора Студита freepik.com

Во вторник, 8 февраля 2022, православная церковь почитает память святого Федора Студита. Этот общественный деятель, писатель и монах жил в VIII веке в Византии. Он был защитником православной веры и чудотворцем — церковь причислила его к лику святых.

Традиции на Федора Студита 8 февраля 2022

Читайте также: Троица 2022 в Украине: дата и история праздника

В народе день Федора связывают с теми, кто в мире ином. По преданию, в этот день ушедшие родственники тоскуют по тем, кого оставили на земле. Потому 8 февраля стоит помолиться об усопших, зажечь свечу памяти.

Что нельзя делать 8 февраля 2022

выходить из дому без оберега — древние верили, что в этот день легко встретить человека с «черным глазом»

ссориться, разводить дрязги — стоит примириться с теми, с кем существуют натянутые отношения.

Другие праздники 8 февраля 2022

День подбрасывания монетки

День нирваны

Международный день безопасного интернета

День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского

День памяти преподобного Симеона Ветхого

Именины 8 февраля 2022

По православному календарю День ангела отмечают Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Пётр, Симеон, Фёдор.

По католическому — Джером, Джузеппина, Менгольд, Стефан, Ювенций.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: