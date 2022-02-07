Запреты дня 8 февраля 2022: что нельзя делать на Федора Студита
Почему предки называли день Федора особенным
Во вторник, 8 февраля 2022, православная церковь почитает память святого Федора Студита. Этот общественный деятель, писатель и монах жил в VIII веке в Византии. Он был защитником православной веры и чудотворцем — церковь причислила его к лику святых.
Традиции на Федора Студита 8 февраля 2022
Читайте также: Троица 2022 в Украине: дата и история праздникаВ народе день Федора связывают с теми, кто в мире ином. По преданию, в этот день ушедшие родственники тоскуют по тем, кого оставили на земле. Потому 8 февраля стоит помолиться об усопших, зажечь свечу памяти.
Что нельзя делать 8 февраля 2022
- выходить из дому без оберега — древние верили, что в этот день легко встретить человека с «черным глазом»
- ссориться, разводить дрязги — стоит примириться с теми, с кем существуют натянутые отношения.
Другие праздники 8 февраля 2022
- День подбрасывания монетки
- День нирваны
- Международный день безопасного интернета
- День памяти преподобного Ксенофонта Константинопольского
- День памяти преподобного Симеона Ветхого
Именины 8 февраля 2022
По православному календарю День ангела отмечают Аммон, Ананий, Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Пётр, Симеон, Фёдор.
По католическому — Джером, Джузеппина, Менгольд, Стефан, Ювенций.
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