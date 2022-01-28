Традиции и погодные приметы

Запреты дня 29 января 2022: что нельзя делать на Петров день freepik.com

В субботу, 29 января 2022 года, православные христиане отмечают один из праздников, посвященный апостолу Петру — поклонение честным веригам апостола Петра.

Что нельзя делать на Петров день 29 января 2022?

ругаться и сквернословить

использовать острые предметы

выбрасывать хлеб и крошки

отказываться от угощения

сплетничать

драться.

Традиции на Петров день 29 января 2022

Всего в году несколько дней, которые называют Петровыми. 29 января отмечается поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Петр Полукорм.

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Такое необычное название произошло от главной традиции дня — проверять, сколько же осталось съедобных запасов для скота до весенних выпасов. Хорошей приметой было обнаружить в закромах около половины запасенного корма. Если там оказывалось гораздо меньше, сено и солому начинали экономить.

Впрочем, проводили инвентаризацию не только запасов для домашнего скота. Нельзя встречать Петров день с пустым холодильником, отказываться от угощения, особенно если речь идет о хлебе и мучных изделиях.

Погодные приметы на 29 января 2022

Сильный мороз — к жаркому лету.

Красное солнце на закате — к ясной и морозной погоде.

Северный ветер — к похолоданию.

Метель 29 января предвещает дождливое лето.

Другие праздники 29 января 2022

День памяти героев Крут

День неспешного заплетания кос

День мобилизации против угрозы ядерной войны

День памяти праведного Максима Тотемского

Именины 29 января 2022

День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья), Неонилла (юность), Максим (величайший) и Петр (скала, камень).

По католическому — Валерий (здоровый), Константин (постоянный), Джунипер (можжевельник) и Юлиан (принадлежащий Юлию).

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