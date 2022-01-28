Запреты дня 29 января 2022: что нельзя делать на Петров день
В субботу, 29 января 2022 года, православные христиане отмечают один из праздников, посвященный апостолу Петру — поклонение честным веригам апостола Петра.
Что нельзя делать на Петров день 29 января 2022?
- ругаться и сквернословить
- использовать острые предметы
- выбрасывать хлеб и крошки
- отказываться от угощения
- сплетничать
- драться.
Традиции на Петров день 29 января 2022
Всего в году несколько дней, которые называют Петровыми. 29 января отмечается поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Петр Полукорм.
Читайте также: Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч больше не будет жить в ТурцииТакое необычное название произошло от главной традиции дня — проверять, сколько же осталось съедобных запасов для скота до весенних выпасов. Хорошей приметой было обнаружить в закромах около половины запасенного корма. Если там оказывалось гораздо меньше, сено и солому начинали экономить.
Впрочем, проводили инвентаризацию не только запасов для домашнего скота. Нельзя встречать Петров день с пустым холодильником, отказываться от угощения, особенно если речь идет о хлебе и мучных изделиях.
Погодные приметы на 29 января 2022
Сильный мороз — к жаркому лету.
Красное солнце на закате — к ясной и морозной погоде.
Северный ветер — к похолоданию.
Метель 29 января предвещает дождливое лето.
Другие праздники 29 января 2022
- День памяти героев Крут
- День неспешного заплетания кос
- День мобилизации против угрозы ядерной войны
- День памяти праведного Максима Тотемского
Именины 29 января 2022
День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья), Неонилла (юность), Максим (величайший) и Петр (скала, камень).
По католическому — Валерий (здоровый), Константин (постоянный), Джунипер (можжевельник) и Юлиан (принадлежащий Юлию).
Вам будет интересно прочитать на Ivona: