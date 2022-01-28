В субботу, 29 января 2022 года, православные христиане отмечают один из праздников, посвященный апостолу Петру — поклонение честным веригам апостола Петра.

Что нельзя делать на Петров день 29 января 2022? 

  • ругаться и сквернословить
  • использовать острые предметы
  • выбрасывать хлеб и крошки
  • отказываться от угощения
  • сплетничать
  • драться.

Традиции на Петров день 29 января 2022

Всего в году несколько дней, которые называют Петровыми. 29 января отмечается поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Петр Полукорм.

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Такое необычное название произошло от главной традиции дня — проверять, сколько же осталось съедобных запасов для скота до весенних выпасов. Хорошей приметой было обнаружить в закромах около половины запасенного корма. Если там оказывалось гораздо меньше, сено и солому начинали экономить.

Впрочем, проводили инвентаризацию не только запасов для домашнего скота. Нельзя встречать Петров день с пустым холодильником, отказываться от угощения, особенно если речь идет о хлебе и мучных изделиях.

Погодные приметы на 29 января 2022

Сильный мороз — к жаркому лету.

Красное солнце на закате — к ясной и морозной погоде.

Северный ветер — к похолоданию.

Метель 29 января предвещает дождливое лето.

Другие праздники 29 января 2022

  • День памяти героев Крут
  • День неспешного заплетания кос
  • День мобилизации против угрозы ядерной войны
  • День памяти праведного Максима Тотемского

Именины 29 января 2022

День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья), Неонилла (юность), Максим (величайший) и Петр (скала, камень).

По католическому — Валерий (здоровый), Константин (постоянный), Джунипер (можжевельник) и Юлиан (принадлежащий Юлию).

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