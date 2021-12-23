Запреты дня 24 декабря 2021: что нельзя делать на Никонов день freepik.com

В пятницу, 24 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Никона Сухого (Печерского).

Что нельзя делать на Никонов день 24 декабря 2021?

выходить из дома без нужды

работать по дому

заниматься рукоделием

использовать колюще-режущие предметы.

Традиции на Никонов день 24 декабря 2021

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Хоть зимнее солнцестояние было позади и день медленно увеличивал свою продолжительность, зимняя темень пугала людей. В народе верили, что с наступлением темноты активизируются злые духи, способные наслать болезни и порчу. Поэтому на Никона всячески старались продлить световой день: молились святому о защите и зажигали все возможные свечи и лампады. А чтобы сэкономить драгоценный воск, спать в этот день старались лечь пораньше.

На Никонов день также было принято загадывать желание: говорили все самое заметное, обратившись лицом к темному углу, или старались вырастить в доме яблоневую веточку — пустит листочки, и желание сбудется.

Другие праздники 24 декабря 2021

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День памяти преподобного Даниила Столпника

День памяти преподобного Луки Столпника

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По православному церковному календарю день ангела отмечают Викентий (побеждающий), Даниил (Бог мой судья), Емельян (соперник), Иван (благодать Божья), Леонтий (львиный), Лука (светлый), Никифор (несущий победу), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Петр (скала, камень), Терентий (трущий), Феофан (богоявление) и Филимон (любящий).

По католическому — Адам (человек), Бруно (бурый), Григорий (бодрствующий), Ева (дающая жизнь), Зиновий (жизнь Зевса), Иван (благодать Божья), Ирмина (всеобъемлющая), Лука (светлая), Павел (малыш) и Франциск (французский).

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