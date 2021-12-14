О чем принято молиться в этот церковный праздник

Запреты дня 15 декабря 2021: что нельзя делать на День Аввакума freepik.com

В среду, 15 декабря 2021 года, православные христиане чтут память пророка Аввакума. В народе церковный праздник получил названия День Аввакума и Аввакум Ледяной.

Что нельзя делать на День Аввакума 15 декабря 2021?

переедать

болтать по пустякам

заниматься тяжелым трудом

смеяться и веселиться

путешествовать

поднимать вещи на дороге

Приметы на День Аввакума 15 декабря 2021

На Авакумов день было принято обращаться к святому с молитвами о здоровом сне и избавлении от ночных кошмаров. Матери проводили обряды и читали заговоры на воду, которой потом умывали малышей, чтобы те спали ночью спокойно. Также на день Аввакума обращались к знахаркам для изгнания из жилища ночниц — невидимых злых духов, которые портили сны домочадцев.

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Сны в ночь на 15 декабря чаще всего являются неприятными, и отражают ваши пороки и недостатки. К счастью, если правильно их интерпретировать, можно найти способ от этих несовершенств избавиться.

Погодные приметы на 15 декабря 2021

Мороз рисует на окнах узоры — весна будет ранней.

Если на Аввакума плохая погода, то она продержится до конца января.

Мороз на следующие дни предвещали яркие звезды.

Темные круги вокруг луны сулили метели.

Большое количество снега 15 декабря — примета того, что летом будет богатый урожай трав для сенокоса.

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Аввакум (любовь Божья), Андрей (мужественный), Антонина (вступающая в бой), Афанасий (бессмертный), Борис (наследник), Вера (вера), Владимир (владеющий миром), Дмитрий (посвященный Деметре), Елена (светлая), Иван (благодать Божья), Кирилл (господин), Константин (постоянный), Кузьма (мир), Маргарита (жемчужина), Мария (любимая, горькая, госпожа), Матвей (Божий человек), Моисей (взятый из воды), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Сергей (высокородный), Степан (венец), Тамара (финиковая пальма), Феврония (благомыслящая) и Федор (Божий дар).

По католическому — Валерьян (сильный), Вирджиния (невинная), Евсевий (благочестивый), Кристина (христова), Лука (светлый), Марк (молот), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Юлия (пушистая, июльская).

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