Запреты дня 11 декабря 2022: что нельзя делать на Сойкин день
Читайте также: Прорыв года: ТОП-10 актеров, которые обрели популярность в 2022
Читайте также: Прорыв года: ТОП-10 актеров, которые обрели популярность в 2022В воскресенье, 11 декабря 2022 года, православные христиане чтут память мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, а в народе чествуют соек. Этот день прозвали Иринархов день, Сойкин день или Степаны Зимние.
Что нельзя делать на Сойкин день 11 декабря 2022?
- давать и брать взаймы, иначе можете отдать свое счастье
- ссориться
- убирать в доме, особенно вечером (чтобы на Рождество нечисть в дом не пришла)
Традиции на Сойкин день 11 декабря 2022
Сойка — лесная птица, которая редко гнездится рядом с человеческим жильем. Поэтому услышать пение сойки рядом со своим домом 11 декабря считалось хорошей приметой. В народе верили: если выйти на этот звук из дома и последовать за птицей, можно найти свое настоящее счастье.
Читайте также: Ефросинина впервые рассказала о вечеринке Горбунова, на которой едва не погибла
Читайте также: Ефросинина впервые рассказала о вечеринке Горбунова, на которой едва не погиблаТакже сойке приписывали способности вещуньи, поэтому на ее праздник люди гадали и проводили различные обряды, чтобы узнать свое будущее. Так, к примеру, крестьяне ходили слушать воду. Во время обряда прикладывали ухо к колодцу, если там звон и плеск, значит ждите скорой прибыли, а если тишина — ничего не изменится.
Гадали и на монетках: бросали горсть мелочи разного номинала в сугроб, затем вынимали по одной. Вытащили с первого раза самую крупную монету — ходить вам в богачах, самую мелкую — о скором обогащении не может быть и речи.
Погодные приметы на 11 декабря 2022
Оттепель в Сойкин день — примета того, что вскоре быстро похолодает.
Вороны летают по небу — ждите снега.
Холодная погода без осадков — к сухому и жаркому лету.
Гуси крыльями часто хлопают — к теплой погоде.
Зола в печи быстро угасает — это к потеплению.
Другие праздники 11 декабря 2022
- Международный день гор
- Международный день танго
- День калейдоскопа
- Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
- Мировой день зажжённых свечей
- Всемирный день хорового искусства
Читайте также: Звездные пары мирового шоу-бизнеса, которые в 2022 году стали родителями
Читайте также: Звездные пары мирового шоу-бизнеса, которые в 2022 году стали родителямиИменины 11 декабря
По православному календарю именины отмечают Алексей (защитник), Андрей (мужественный), Анисья (благотворная), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Викентий (побеждающий), Виталий (жизненный), Григорий (бодрствующий), Даниил (Бог — суд мой), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Константин (постоянный), Никифор (несущий победу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Прасковья (пятница), Серафим (огненный), Сергей (высокородный), Степан (венец), Тимофей (почитающий Бога), Федор (Божий дар), Фома (близнец) и Харитон (благосклонный).
По католическому — Даниил (Бог — суд мой), Сабин (сабинянин) и Франк (свободный человек).
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