Запреты дня 7 декабря 2021: что нельзя делать на День святой Екатерины
Читайте также: Выходные в декабре 2021: сколько и когда отдыхаем в первый месяц зимыВ понедельник, 7 декабря 2020, православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины. В народе праздник назвали Катеринин день, Екатерина Санница и Катерина-женодавица.
Традиции на Екатерину 7 декабря 2021
В этот день молодые девушки на вечерницах гадали на суженого. Также было принято возносить молитвы заступнице о счастливом браке, долгой любви и легких родах.
Считалось, что у иконы с изображением святой нужно ставить три свечи, чтобы род не оборвался.
На Екатерину разрешалось собираться всей семьей за праздничным столом, но только с постными блюдами.
Чего нельзя делать 7 декабря на день Екатерины 7 декабря 2021
- заниматься физической работой
- шить вышивать
- стирать
- нежелательно объедаться, стоит помнить о том, что наступил Рождественский пост
- нельзя ссориться и думать негативные мысли
Погодные приметы на 7 декабря 2021
Теплая погода в этот день говорила о том, что морозы начнутся после 17 декабря, а холодная предвещала плохой урожай в следующем году.
Читайте также: К Новому году готовы: кто из звезд уже украсил елкуКруги вокруг луны — к морозным дням и ночам.
Солнце светит — жди морозную зиму.
Снег выпал на сухую землю — следующий год будет неурожайным.
Много маленьких звезд на небе — примета того, что скоро начнется снегопад.
Оттепель и туман 7 декабря — через неделю будут морозы.
Другие праздники 7 декабря 2021
- День украинского платка
- День местного самоуправления в Украине
- Международный день гражданской авиации
- Всемирный день трюков
- День собутыльника
- День любителей поспать
- День кисельных девиц
Читайте также: Церковные праздники в декабре 2021: православный календарьИменины 7 декабря 2021
По православному календарю день ангела отмечают Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор.
По католическому — Амвросий, Аниан, Виктор, Мария, Поликарп, Серв(ус), Теодор, Юмбер.
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