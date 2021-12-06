Какие традиции существуют на Екатерину Санницу

Запреты дня 7 декабря 2021: что нельзя делать на День святой Екатерины freepik.com

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В понедельник, 7 декабря 2020, православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины. В народе праздник назвали Катеринин день, Екатерина Санница и Катерина-женодавица.

Традиции на Екатерину 7 декабря 2021

В этот день молодые девушки на вечерницах гадали на суженого. Также было принято возносить молитвы заступнице о счастливом браке, долгой любви и легких родах.

Считалось, что у иконы с изображением святой нужно ставить три свечи, чтобы род не оборвался.

На Екатерину разрешалось собираться всей семьей за праздничным столом, но только с постными блюдами.

Чего нельзя делать 7 декабря на день Екатерины 7 декабря 2021

заниматься физической работой

шить вышивать

стирать

нежелательно объедаться, стоит помнить о том, что наступил Рождественский пост

нельзя ссориться и думать негативные мысли

Погодные приметы на 7 декабря 2021

Теплая погода в этот день говорила о том, что морозы начнутся после 17 декабря, а холодная предвещала плохой урожай в следующем году.

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Круги вокруг луны — к морозным дням и ночам.

Солнце светит — жди морозную зиму.

Снег выпал на сухую землю — следующий год будет неурожайным.

Много маленьких звезд на небе — примета того, что скоро начнется снегопад.

Оттепель и туман 7 декабря — через неделю будут морозы.

Другие праздники 7 декабря 2021

День украинского платка

День местного самоуправления в Украине

Международный день гражданской авиации

Всемирный день трюков

День собутыльника

День любителей поспать

День кисельных девиц

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По православному календарю день ангела отмечают Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор.

По католическому — Амвросий, Аниан, Виктор, Мария, Поликарп, Серв(ус), Теодор, Юмбер.

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