Что категорически запрещается в день памяти Анны Всеволодовны 16 ноября

В понедельник, 16 ноября 2021, православная церковь чтит память дочери князя Всеволода — Анны . Матерью княжны была греческая царевна, а братом — будущий великий князь Владимир Мономах. Анна, будучи юной девушкой, изъявила желание уйти в монастырь, где стала игуменьей. В народе день памяти Анны Всеволодовны называли «Анна Холодная». Другие названия праздника: «Анна», «Кросник», «Агапий», «Бабы».

Приметы и традиции на Анну Холодную 16 ноября 2021

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На Руси на Анну лакомились первым «мороженым» — крестьяне ели замороженные ягоды и молоко, которое раскалывали на кусочки. Также 16 ноября принято заниматься домашними делами, шить, вязать, вышивать. В народе бытовало несколько погодных поговорок, связанных с этим праздником, которые предвещали неурожай в следующем году: «Анна без снега — не жди хлеба» и «Анна холодная — осень голодная». Обращали внимание и на другие погодные приметы. Низкие тучи сулили холодную погоду. Мыши, роющие в этот день норы, — примета приближающейся стужи. Если на Анну вечером мороз, то зимой не будет перепада температур. Крот роет нору на северной стороне — к оттепели, на западной — к осадкам, на южной — к холодам, а на восточной — к теплой и сухой зиме.

Что нельзя делать на Анну Холодную 16 ноября 2021?

выходить со двора — иначе можно попасть под чары нечисти или встретить кого-то с «дурным глазом»

ссориться с любимыми — пара, которая вступит в этот день в конфликт, скоро разойдется

отказывать в помощи — однако, нужно помнить, что если к вам в дверь постучался кто-то, кто просит о помощи, то после стоит перекрестить порог

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Именины 16 ноября

День ангела отмечают Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Илья, Иван, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федот и Федор.

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