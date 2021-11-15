Запреты дня 16 ноября 2021: что нельзя делать на Анну Холодную
В понедельник, 16 ноября 2021, православная церковь чтит память дочери князя Всеволода — Анны . Матерью княжны была греческая царевна, а братом — будущий великий князь Владимир Мономах. Анна, будучи юной девушкой, изъявила желание уйти в монастырь, где стала игуменьей. В народе день памяти Анны Всеволодовны называли «Анна Холодная». Другие названия праздника: «Анна», «Кросник», «Агапий», «Бабы».
Приметы и традиции на Анну Холодную 16 ноября 2021
Читайте также: ТОП-5 советских звезд, которые умерли на пике популярностиНа Руси на Анну лакомились первым «мороженым» — крестьяне ели замороженные ягоды и молоко, которое раскалывали на кусочки. Также 16 ноября принято заниматься домашними делами, шить, вязать, вышивать. В народе бытовало несколько погодных поговорок, связанных с этим праздником, которые предвещали неурожай в следующем году: «Анна без снега — не жди хлеба» и «Анна холодная — осень голодная». Обращали внимание и на другие погодные приметы. Низкие тучи сулили холодную погоду. Мыши, роющие в этот день норы, — примета приближающейся стужи. Если на Анну вечером мороз, то зимой не будет перепада температур. Крот роет нору на северной стороне — к оттепели, на западной — к осадкам, на южной — к холодам, а на восточной — к теплой и сухой зиме.
Что нельзя делать на Анну Холодную 16 ноября 2021?
- выходить со двора — иначе можно попасть под чары нечисти или встретить кого-то с «дурным глазом»
- ссориться с любимыми — пара, которая вступит в этот день в конфликт, скоро разойдется
- отказывать в помощи — однако, нужно помнить, что если к вам в дверь постучался кто-то, кто просит о помощи, то после стоит перекрестить порог
Другие праздники 16 ноября
- День работников радио, телевидения и связи в Украине
- Праздник суточного застолья
- Всемирный день рукоделия
- День нанизывания бисера
- Международный день борьбы с анорексией
- Международный день толерантности
- День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала
- День памяти преподобного Акепсима Антиохийского
- День памяти праведной Снандулии Персидской
- Католический праздник святой Маргариты Шотландской
Именины 16 ноября
День ангела отмечают Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Илья, Иван, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федот и Федор.
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