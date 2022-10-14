Погодные приметы и народные традиции

Запреты дня 15 октября 2022: что нельзя делать на Куприяна и Устинью freepik.com

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В субботу, 15 октября 2022 года, православные христиане чтут память священномученика Киприана и мученицы Иустины. В народном календаре праздник получил названия «Куприян и Устинья» и «Куприянов день».

Что нельзя делать на Куприяна и Устинью 15 октября 2022?

ссориться

сквернословить

употреблять алкоголь

планировать что-то новое

переезжать

пересаживать комнатные растения

чертыхаться

выходить из дома после захода солнца

Приметы на Куприяна и Устинью 15 октября 2022

Продолжались в этот день вечерки, но уже без смеха и громких песен: невесты заготавливали приданное, девушки занимались рукоделием. Молодые люди на вечерницы больше не ходили, а помогали родным и нуждающимся подготовиться к зиме.

Опасались на Куприяны и Устинью нечистой силы, поэтому старались не выходить из дома с заходом солнца, а также сторонились алкоголя и пьяниц. О защите от дурного глаза мужчин и женщины молились святым: мужчины - Куприяну, женщины — Устинье.

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Не забывали в этот день и о погодных приметах. Так, сильный дождь на Куприянов день предвещал холодную зиму. А если утром 15 октября на земле появлялся иней, то это говорило о теплой и сухой погоде в ближайшее дни. Днем нет ветра — к вечеру стоит ждать похолодания. Восточный или северный ветер — к холодной зиме. Первый снег 15 октября – через 40 дней наступит настоящая зима.

Другие праздники 15 октября 2022

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Всемирный день мытья рук

День импровизатора

Международный день сельских женщин

Всемирный день пения

День домашнего кино

День здоровья груди

День кубанского казачества

Международный день ремонта

Международный день белой трости

День синдрома дубликации хромосомы

День независимых видеомагазинов

Именины 15 октября

По православному церковному календарю 15 октября День ангела отмечают Андрей (мужественный), Анна (благая), Борис (борец, наследник), Василий (царственный), Георгий (земледелец), Давид (возлюбленный), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Касьян (шлемоносец), Киприан (уроженец Кипра), Константин (постоянный), Михаил (подобный Богу), Петр (скала, камень), Степан (венец), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).

По католическому — Аврелия (золотая), Тереза (охотница), Фекла (слава Божья), Фортунат (удачливый) и Ядвига (воительница).

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