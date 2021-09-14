Приметы, традиции и именинники дня.

Запреты дня 15 сентября 2021: что нельзя делать на День Мамонтия pinterest.com

В среду, 15 сентября 2021 года, православная церковь чтит память мученика Маманта Кесарийского (Каппадокийского), которого в народе прозвали Овчинником и Овчарником.

Что нельзя делать на День Мамонтия 15 сентября 2021?

есть молочные продукты

отказывать в помощи

бездельничать

ходить за покупками

начинать новые дела

отправлять домашний скот на вольный выпас

ходить босиком

носить одежду ярких цветов

Приметы и традиции на День Мамонтия 15 сентября 2021

Мученик Мамант считается покровителем домашнего скота, особенно овец и коз. Поэтому главной традицией на День Мамонтия была уборка и подготовка к зиме мест обитания домашнего скота.

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В день Мамонтия категорически запрещалось выгонять скотину со двора, иначе животным грозили болезни.

Также на Мамонтия Овчинника окуривали жилище и хозяйственные помещения ладаном или вересковым дымом, и проводили обряды семейной магии.

С 15 сентября начинались гулянья парней. Юношам, которых вскоре могли забрать в рекруты, давали полную свободу. Вместо хозяйственных работ они ходили в гости и устраивали шумные праздники.

Наши предки в этот день наблюдали за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие месяцы. Так, ясный день предвещал теплую осень. Красный закат был приметой того, что скоро начнутся морозы. Утренний дождь — остаток осени будет сухим. Низкие облака сулили непогоду.

Другие праздники 15 сентября 2021

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Именины 15 сентября 2021

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Анатолий (восточный), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Виктор (победитель), Владимир (владеющий миром), Герман (родной), Демид (мысль бога), Иван (благодать Божья), Ксения (гостеприимная, чужая), Леонид (подобный льву), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Руфина (рыжая), Серафима (пламенная), Степан (венец), Федор (Божий дар), Федот (богоданный), Филипп (любящий лошадей), Юлиан (из рода Юлиев).

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