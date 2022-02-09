Международный День стоматолога: поздравления и история праздника
Для каждого из нас сегодня очень важно иметь хорошее здоровье. Поддерживать здоровье ротовой полости нам помогают стоматологи. Даже достигнув взрослого возраста, люди все равно боятся визита к этому лекарю и очень даже зря! Ведь стоматологи могут помочь нам вылечить проблемный зуб и избавить от невыносимых мук. Так, во всем мире решили отмечать профессиональный праздник стоматолога. О том, когда его принято отмечать, какая история этого праздника и как можно поздравить своего стоматолога, расскажет Ivona.
Международный День Стоматолога: история праздника
Читай также: Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения
Международный День стоматолога отмечается во всем мире 9 февраля. Стоматология — это одна из самых древних профессий в мире. Раскопки на местах расположения древних цивилизаций показали, что задолго до начала нашего отсчета времени люди делали попытки пломбировать зубы, лечить их, ставить искусственные. А вот как профессиональный праздник День стоматолога появился не так давно. И дату, именно 9 февраля, выбрали не просто так. Была в древние времена одна женщина, которую звали Апполония. Она веровала в учение Иисуса Христа и проповедовала христианство. Так она стала одной из тех, кого преследовали за это. Вскоре ее поймали и начали подвергать очень страшным пыткам, например: щипцами вырывали ей зубы один за другим, и все для того, чтобы она отреклась от своей веры. В феврале, именно 9 числа, ее мучители разожгли костер и предложили ей в последний раз отречься от своей веры. Но она не сделала этого, а с разбегу прыгнула сама в костер, где и сгорела заживо.
С тех пор люди начали верить, что если попросить эту святую помочь при зубной боли, то она дарует облегчение. И поэтому, когда решалось, какого числа отмечать Международный День стоматологов, решили делать это 9 февраля, в честь Святой Апполонии. На территории постсоветского пространства этот праздник отмечается всего несколько последних лет. Однако, даже несмотря на столь юный возраст, с каждым годом он набирает все большей популярности.
Поздравления с Днем стоматолога
Пусть к вам пациенты входить не боятся,
Они, не стесняясь, начнут улыбаться.
Забыть на денек бор-машины гудеж
Да в бурный, веселый пуститься кутеж!
Работы вам больше, зарплат и доплат!
А то, что вы мастер, не зря говорят.
Веление сердца - служить Гиппократу.
Особой судьбы, самой лучшей вам надо!
Крепкого здоровья, настроения отличного!
Радость чтоб стала состоянием привычным!
Успехов огромных и счастья вам личного!
***
Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор - стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С международным днем дантиста!
***
Дорогие наши стоматологи! От чистого сердца мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо вам большое за ваш труд, ведь это именно ваша заслуга - наши красивые белоснежные улыбки! Хочется пожелать в этот хороший день побольше вам хороших клиентов, больше оклада, и пусть благодарности льются рекой! И, конечно, чтобы ни у одного вашего пациента не было даже и доли страха перед приемом у вас.
***
Быть стоматологом — это очень не простая задача и часто труд этого специалиста остается недооцененным. А ведь эти врачи стараются со всей силы сделать наши зубы здоровыми, а улыбки — красивыми. Поэтому, не забудьте просто лишний раз поздравить своего врача и поблагодарить его за его кропотливый труд.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Что приготовить на День святого Валентина: три классных идеи
- Секс и еда: продукты, которые разжигают страсть