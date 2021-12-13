Краткий экскурс в историю праздника

Декабрь, пожалуй, один из самых праздничных месяцев, ведь такого многообразия праздничных дней и ожидания чуда нет ни в одно другое время года. Один из первых таких праздников, который особенно ждут молодые девушки — День Святого Андрея Первозванного. В ночь на 13 декабря принято ворожить на своего суженного. Ivona решила также рассказать об истории, приметах этого дня.

Из истории праздника

Праздник Андрея Первозванного отмечается 13 декабря. В этот день все православные христиане отдают дань и почтение родному брату апостола Петра Андрею и вспоминают его подвиги и чудесные творения, которые делал этот мужчина. Он был одним из тех, кого обучал сам Иисус Христос. И когда на учеников Иисуса снизошел святой дух, они бросили жребий, чтобы решить, куда кто отправится проповедовать слово Божие. Андрею выпали славянские земли и поэтому для наших людей этот праздник особенно важен и пропитан родной атмосферой. Но с веками так получилось, что этот праздник связали с массой традиций и суеверий, массой обрядов и запретов.

Читай также: Праздник Андрея Первозванного: гадания, традиции, приметы

Приметы дня Андрея Первозванного

Люди на протяжении сотен лет вели наблюдения не только за погодой, но и за общей атмосферой в этот день или перед его началом. Так формировались многие приметы, которые используют и в наши дни. Например:

Если в этот день будет снегопад и если после этого снег не растает, то лежать ему еще 110 дней

Раньше воду набирали из реки, где рубили прорубь. В канун дня Святого Андрея Первозванного, когда набирали воду из проруби, то прислушивались к ней. Если слышался шум — быть метели, а если нет — значит, погода будет тихой и благодатной

Если 13 декабря ударит мороз, но при этом день будет тихий и ясный, без метелей, значит, принесет он много добра и в грядущем году будет хороший урожай

Каждая хозяйка утром, в день святого Андрея Первозванного смотрела в печь и наблюдала за огнем. Если пламя полыхало красным — значит скоро ударят морозы и будет холодно, а если огонь был белым — наступит оттепель.

День Андрея Первозванного: приметы pinterest.com

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного?

Этот день сулит начало праздничного цикла рождественских праздников. Кроме того, у католиков именно с этой даты начинается рождественский пост. Учитывая и то, и другое, ни в коем случае, начиная с дня Святого Андрея и до самого Нового года, нельзя было заниматься прядением и ткачеством. По преданиям, если пренебрегать этим, то можно призвать в свой дом несчастье.

Также 13 декабря запрещено работать по дому, шить, устраивать пышные празднования с алкоголем. Гадать тоже нельзя, но церковь разрешает гадания на суженого. Поэтому, молодые незамужние девушки могут смело и без зазрения совести попробовать узнать свою судьбу.

День Андрея Первозванного: история, традиции pinterest.com

Также 13 декабря нельзя ругаться, кричать, обижать других и отказывать в помощи. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, то верующим запрещается есть мясо, яйца, рыбу, употреблять молоко и алкоголь.

Вам будет интересно почитать на Ivona: