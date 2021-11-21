Жители всей страны вспоминают события революции Достоинства

День Достоинства и Свободы в Украине depositphotos.com

С 2014 года, согласно указу президента Украины, 21 ноября в стране отмечается День Достоинства и Свободы. В эту памятную дату украинцы вспоминают события двух революций: Оранжевой (2004 год) и Достоинства (2013-2014 гг.). Об истории Дня Достоинства и Свободы Украины расскажет Ivona.

21 ноября 2013 года началась мирная акция протеста против решения власти приостановить евроинтеграцию Украины. Митингующие сперва разместились в Киеве, на главной площади столицы, затем подобные акции подхватили по всей стране и в крупнейших местах проживания украинской диаспоры за ее пределами.

День Достоинства и Свободы в Украине wikipedia.org

Через восемь дней после начала митинга был разрушен палаточный городок, который раскинулся на Майдане и события, развивавшиеся крайне стремительно, приняли угрожающий оборот: по всей стране и на главной площади Украины происходили стычки между протестующими и силовыми структурами, жглись покрышки, взрывались коктейли Молотова, страдали и гибли люди.

Такова предыстория праздника. В 2014 году, в канун годовщины начала Евромайдана, президентом был подписан указ о введении Дня Достоинства и Свободы Украины, который должен отмечаться каждый год 21 ноября.

По всей стране в этот день происходят торжественные мероприятия, посвящённые событиям Оранжевой революции и революции Достоинства, пострадавшим и погибшим в ходе митингов и стычек. Как отмечено в президентском указе, целью Дня Достоинства и Свободы Украины является укрепление в украинцах идеалов свободы и демократии, а также почитание мужества и патриотизма защитников этих идеалов.

Поздравления ко Дню Достоинства и Свободы

Поздравляю с годовщиной революции Достоинства! С Днем Свободы! Пусть демократическая Украина процветает, а ее голос свободы никогда не затихает! С Праздником!

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В 2013 году наш народ сделал свой демократический выбор, который не смогли изменить ни грубая сила, ни ложь. Украина сильна! С Днем Достоинства и Свободы!

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Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Давайте хранить и оберегать это сокровище! А наша сильная и демократичная Украина будет беречь и защищать нас. С Днем Достоинства и Свободы!

День Достоинства и Свободы в Украине pinterest.com

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Достоинство и свобода достались нам очень дорого - ценой здоровья и жизней настоящих патриотов. Давайте сегодня почтим их память, а стране пожелаем лишь терпения и мужества. Украина воспитала достойных сыновей и дочек поистине великой страны. С Днем Достоинства и Свободы!

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Украина – территория достоинства и свободы. Она доказала это событиями, которые разворачивались на Майдане в 2004 и 2013 годах. Это было тяжелое испытание для нашей страны, но украинцы доказали свою любовь к стране, честь и мужество. Украиной нужно гордиться и просто невозможно не любить! С Днем Достоинства и Свободы!

День Достоинства и Свободы в Украине pinterest.com

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