Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников

Сегодня, 21 ноября, отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил — самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.

Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом.

Приметы на Михайлов день:

Ясный день на Михаила — к зимним трескучим морозам

если утром появился иней — зима будет снежной

утренний туман на Михаила предвещает оттепель

ранний рассвет — к ранней стуже

мокрый снег в этот день обещает дождливую весну

если слышать в Михайлов день церковные колокола — к беде

чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать

много желудей на дубе — зима обещает быть мягкой и теплой

Что нельзя делать на Михайлов день:

не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся

выполнять тяжелую работу

ссориться и повышать голос

мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть

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