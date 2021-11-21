Михайлов день: приметы и запреты
Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников
Сегодня, 21 ноября, отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил — самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.
Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом.
Приметы на Михайлов день:
- Ясный день на Михаила — к зимним трескучим морозам
- если утром появился иней — зима будет снежной
- утренний туман на Михаила предвещает оттепель
- ранний рассвет — к ранней стуже
- мокрый снег в этот день обещает дождливую весну
- если слышать в Михайлов день церковные колокола — к беде
- чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать
- много желудей на дубе — зима обещает быть мягкой и теплой
Что нельзя делать на Михайлов день:
- не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся
- выполнять тяжелую работу
- ссориться и повышать голос
- мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть
Вам будет интересно прочитать на Ivona: