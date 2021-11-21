Сегодня, 21 ноября, отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот церковный праздник принято называть Михайлов день. Михаил — самый главный архангел, он защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.

Отметим, что это большой праздник перед длинным Рождественским постом. 

Приметы на Михайлов день:

  • Ясный день на Михаила — к зимним трескучим морозам
  • если утром появился иней — зима будет снежной
  • утренний туман на Михаила предвещает оттепель
  • ранний рассвет  — к ранней стуже
  • мокрый снег в этот день обещает дождливую весну
  • если слышать в Михайлов день церковные колокола — к беде
  • чтобы хороший сон на Михаила сбылся, его не нужно никому рассказывать
  • много желудей на дубе — зима обещает быть мягкой и теплой

Что нельзя делать на Михайлов день:

  • не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся
  • выполнять тяжелую работу
  • ссориться и повышать голос
  • мыть голову. Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть

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