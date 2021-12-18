Рассказываем, как провести выходные с пользой и успеть набраться сил на всю следующую неделю

Высыпайтесь

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Да, казалось бы, самый банальный совет, но здоровый сон — залог бодрости тела и духа. Он приводит в норму функционирование нервной системы человека, все органы отдыхают и восстанавливаются. Только засыпать нужно естественным образом: забудьте о таблетках, ведь только здоровый сон положительно воздействует на наш организм.

Здоровый сон — залог бодрости тела и духа freepik.com

Оставьте перфекционизм для будней

На выходных не стоит составлять жёсткое расписание. Вы расстроитесь, если что-то пойдёт не так, и это испортит весь отдых. Пусть план выглядит как конструктор: если не получилось попасть в одно место, его легко заменить на другое. Форс-мажоры случаются, но они не должны портить выходные.

Не грузите себя огромным количеством работы

Не планируйте на выходные слишком много. Если вы возьмете на себя и уборку, и шопинг, и другие дела, то есть все шансы просто не дотянуть до понедельника. Выходные предназначены для того, чтобы вы смогли полноценно расслабиться и набраться сил. Даже если вы захотите провести несколько часов за просмотром сериала — ничего страшного не случится. Но важно постараться организовать свой уикэнд так, чтобы и не забрасывать все домашние дела, и не забыть оставить себе время на передышку.

Не грузите себя огромным количеством работы freepik.com

Проводите выходные активно

Спортивные нагрузки, в том числе обычная ходьба, помогают справиться со стрессом и стимулируют выработку эндорфина — гормона радости. Так что этот способ провести выходные будет и полезным, и приятным. А ещё это поможет всё успеть, так как настроит вас действовать быстро и решительно.

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