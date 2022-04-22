Страстная пятница — самый скорбный день Страстной недели и Великого Поста. В этом году приходится на 22 апреля и запреты этого дня — особенные

Для Украины, начиная с 24 февраля 2022 года каждый день — страстной. И все же, согласно традициям, есть один особый день в христианстве — страстная пятница, который в этом году наступает на 22 апреля. Страстная пятница всегда приходится за два дня до Пасхи и для христиан это особенный день Страстной недели. Великая (второе название Страстной пятницы), посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием. Какие приметы связаны с великим праздником и что нельзя делать в Страстную пятницу, расскажет Ivona.

Пост в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующие соблюдают самый строгий пост в году. По церковному уставу сегодня не разрешается есть ничего, кроме хлеба и воды. Но и это можно вкушать только после выноса плащаницы, что обычно происходит после трех часов дня.

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Приметы Великой пятницы

Если именно в этот день испечь буханку хлеба (в том числе и пасхальный кулич), он не заплесневеет в течение многих дней. А к тому же еще сможет зарядить человека целебной энергией, спасающей от разных болезней.

В этот день не следует протыкать землю железом (лопатой, вилами и т.п.) – считается, что это большой грех и дурной знак. Те, кто так рискует, могут навлечь на себя неблагоприятные последствия (вплоть до ран и крови).

Женщинам в этот день лучше отложить некоторые домашние дела. Так, не нужно шить, вязать, убирать в доме, стирать.

Лучше также воздержаться и от стрижки волос и наведения красоты.

Если младенец уже подходит к тому возрасту, когда принято отнимать от груди, необходимо сделать это именно в Великую пятницу. Тогда ребенок вырастет сильным и здоровым.

Cуществует интересное наблюдение: если в ночь на пятницу так ясно, что можно увидеть все звездное небо, то и урожай в этом году будет хорошим, а пшеница — зернистой.

Сон с Чистого четверга на Страстную пятницу предсказывает будущее. Обычно такой сон наполнен точными предсказаниями.

Если продержаться без питья всю пятницу, то никакие напитки не причинят вреда целый год.

Кто выпьет алкоголь в этот день — на всю жизнь пристрастится к спиртному.

Если радоваться в Страстную пятницу — то проплачешь следующий год.

Пасмурный день сулит неурожай.

Кто плюнет на землю в Страстную пятницу — от того все святые отвернутся.

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