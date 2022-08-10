Найціннішими з них є роботи відомих українських художників Ференца Семана, Івана Марчука, Юрія Герца, Юрія Химича, Тетяни Голембієвської

Протягом останніх трьох років Мала академія наук України впроваджує проєкт по створенню державних інтерактивних Музеїв науки МАН в містах України. Перший музей був відкритий у Києві у 2020 році, а цього року, вже під час російського вторгнення, свої двері відкрив Музей науки та інновацій у Львові. Науково-освітні центри допомагають школярам розкрити свій потенціал, де в зрозумілій і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодія.

За задумом Президента МАН Станіслава Довгого наступною точкою на карті регіональних наукових просторів мав стати Музей науки в Ужгороді, однак через війну його створення довелося призупинити. Роботи по створенню музею науки в Закарпатті розпочались два роки тому, але переорієнтація бюджетних коштів на потреби оборони країни внесли свої корективи. Проте від ідеї не відмовилися та на базі Ужгородського національного університету було вирішено все ж таки продовжити процес створення та шукати шляхи фінансування.

Першим кроком стала організація благодійної виставки-продажу картин «Мистецтво перемоги» в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Бокшая. Ініціатором виступила родина Довгих, голова якої Станіслав Олексійович особисто передав для продажу колекцію з понад 80 картин відомих українських художників із власної сімейної колекції. Перлинами колекції стали роботи талановитих українських художників Ференца Семана, Івана Марчука, Юрія Герца, Юрія Химича, Тетяни Голембієвської.

Гроші від продажу підуть на фінансування місцевого Музею науки та підтримку ЗСУ.

«Відкриття музею дає віру в майбутнє, – відзначив Станіслав Олексійович Довгий. – І дуже важливо зараз відновити навчальний процес та використати всі можливості для фізичного спілкування дітей під час навчання. Попри війну та відсутність фінансування наша родина вирішила продовжити цей проєкт».

Загалом експозиція складається із близько 200 картин відомих українських митців сучасності. Виставка-продаж представить поціновувачам образотворчого мистецтва доробок плеяди митців закарпатської школи: народних художників України Ернеста Контратовича, В’ячеслава Приходька, Василя Свалявчика, Степана Шолтеса, Золтана Мички, заслужених художників Антона Шепи, Золтана Шолтеса, Наталі Сіми-Павлишин, Володимира Павлишина, лауреатів мистецьких премій Франциска Ерфана, Павла Бедзіра, Володимира Павлишина, а також сузір’я митців нового покоління Володимира Базана, Аттіли Коприви, Юрія Шелевицького, Тіберія Віллашека, Сергія Лакатоша та інших.

Також відвідувачі виставки зможуть ознайомитися та придбати картини народних та заслужених художників України Андрія Чебикіна, Василя Гуріна, Віктора Рижих, Віри Кулеби-Баринової, Василя Чегодара, Олександра Губарєва, Галини Неледви та Валентини Виродової-Готьє.

Співорганізаторами проведення благодійного культурно-мистецького заходу стали Мала академія наук, Благодійний фонд «Можемо разом», заснований представниками родини Довгих, Закарпатська облдержадміністрація та міська рада Ужгорода, Ужгородський національний університет та Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая.

Продаж картин триватиме до 9 вересня, ознайомитися з роботами та придбати їх можна на сайті музею.

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