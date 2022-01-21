Миллионы вы вряд ли заработаете, а вот на приятные мелочи точно хватит

Образ активной и занятой женщины сегодня особо популярен, поэтому многие домохозяйки не хотят отставать от бизнесвумен и стараются найти идею, если не для собственного дела, то хотя бы для подработки. Ivona решила разобраться, какую подработку могут выполнять домохозяйки.

Подработка для домохозяек, беременных и мамочек: интересные варианты

На самом деле вариантов работы или подработки на дому не так уж и мало, все зависит от навыков и увлечений женщины. Итак, как можно подработать на дому домохозяйке:

Для творческих личностей

Пошив и ремонт одежды. Если вы увлекаетесь шитьем, можете отрывать «мини-ателье» на дому. Начать можно с ремонта одежды, а после можно вдохновиться и предлагать пошив одежды.

Если вы увлекаетесь шитьем, можете отрывать «мини-ателье» на дому. Начать можно с ремонта одежды, а после можно вдохновиться и предлагать пошив одежды. Вязание и вышивка. Хендмейд остается в тренде, так что можно заняться вязанием или вышивкой. Кстати, это занятие требует меньших затрат, чем пошив одежды, ведь спицы и иголки окупятся намного быстрее.

Хендмейд остается в тренде, так что можно заняться вязанием или вышивкой. Кстати, это занятие требует меньших затрат, чем пошив одежды, ведь спицы и иголки окупятся намного быстрее. Создание искусственных цветов , букетов, натюрмортов. Не стесняйтесь проявлять фантазию и удивлять потенциальных заказчиков.

, букетов, натюрмортов. Не стесняйтесь проявлять фантазию и удивлять потенциальных заказчиков. Букеты из сухофруктов, конфет. Такие букеты подойдут на подарки родным, близким и коллегам. Поэтому в преддверии праздников можете сделать несколько экземпляров и искать заказчиков.

Выращивание растений и животных:

Выращивание комнатных растений на продажу.

Выращивание животных: кошек, шиншилл на продажу.

Выращивание рассады для дачников (этим стоит заниматься ближе к весне).

Подработка в бьюти-сфере:

Прически, покраска волос, косоплетение. Для этого нужно иметь навыки, которые можно получить на курсах.

Для этого нужно иметь навыки, которые можно получить на курсах. Маникюр, ресницы, брови. Сегодня редко встретишь девушку без маникюра, наращенных ресниц или покрашенных бровей.

Заработок в интернете:

О вариантах заработка вы интернете мы уже писали в статье, поэтому перечислим самые популярные.

Копирайтер. Если вы умеете хорошо писать и грамотны, вам не составит труда найти работу в интернете.

Если вы умеете хорошо писать и грамотны, вам не составит труда найти работу в интернете. SMM- и контент-менеджер. Эти специалисты работают с наполнением и продвижением социальных сетей различных брендов, поэтому важно разбираться в алгоритмах соцсетей и уметь писать вовлекающие тексты.

Эти специалисты работают с наполнением и продвижением социальных сетей различных брендов, поэтому важно разбираться в алгоритмах соцсетей и уметь писать вовлекающие тексты. Репетитор. Хорошей подработкой для домохозяйки может стать репетиторство. Повторите предмет, в котором сильны и вперед, искать учеников.

Хорошей подработкой для домохозяйки может стать репетиторство. Повторите предмет, в котором сильны и вперед, искать учеников. Переводчик. Если вы хорошо владеете иностранным языком, то можете неплохо зарабатывать на переводах текстов.

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