Подработка дома: лучшие варианты для домохозяек
Миллионы вы вряд ли заработаете, а вот на приятные мелочи точно хватит
Образ активной и занятой женщины сегодня особо популярен, поэтому многие домохозяйки не хотят отставать от бизнесвумен и стараются найти идею, если не для собственного дела, то хотя бы для подработки. Ivona решила разобраться, какую подработку могут выполнять домохозяйки.
Подработка для домохозяек, беременных и мамочек: интересные варианты
На самом деле вариантов работы или подработки на дому не так уж и мало, все зависит от навыков и увлечений женщины. Итак, как можно подработать на дому домохозяйке:
Для творческих личностей
- Пошив и ремонт одежды. Если вы увлекаетесь шитьем, можете отрывать «мини-ателье» на дому. Начать можно с ремонта одежды, а после можно вдохновиться и предлагать пошив одежды.
- Вязание и вышивка. Хендмейд остается в тренде, так что можно заняться вязанием или вышивкой. Кстати, это занятие требует меньших затрат, чем пошив одежды, ведь спицы и иголки окупятся намного быстрее.
- Создание искусственных цветов, букетов, натюрмортов. Не стесняйтесь проявлять фантазию и удивлять потенциальных заказчиков.
- Букеты из сухофруктов, конфет. Такие букеты подойдут на подарки родным, близким и коллегам. Поэтому в преддверии праздников можете сделать несколько экземпляров и искать заказчиков.
Выращивание растений и животных:
- Выращивание комнатных растений на продажу.
- Выращивание животных: кошек, шиншилл на продажу.
- Выращивание рассады для дачников (этим стоит заниматься ближе к весне).
Подработка в бьюти-сфере:
- Прически, покраска волос, косоплетение. Для этого нужно иметь навыки, которые можно получить на курсах.
- Маникюр, ресницы, брови. Сегодня редко встретишь девушку без маникюра, наращенных ресниц или покрашенных бровей.
Заработок в интернете:
О вариантах заработка вы интернете мы уже писали в статье, поэтому перечислим самые популярные.
- Копирайтер. Если вы умеете хорошо писать и грамотны, вам не составит труда найти работу в интернете.
- SMM- и контент-менеджер. Эти специалисты работают с наполнением и продвижением социальных сетей различных брендов, поэтому важно разбираться в алгоритмах соцсетей и уметь писать вовлекающие тексты.
- Репетитор. Хорошей подработкой для домохозяйки может стать репетиторство. Повторите предмет, в котором сильны и вперед, искать учеников.
- Переводчик. Если вы хорошо владеете иностранным языком, то можете неплохо зарабатывать на переводах текстов.
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