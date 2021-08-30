Работать полный день и воспитывать ребенка уже давно стало реальностью. Хотим поделиться с вами несколькими хитростями, которые помогут совместить работу и воспитание ребенка дома.

Чтобы хорошо работать дома с детьми и все успевать нужно запомнить несколько важных секретов.

Ребенок может отвлекаться на самостоятельную игру и чтобы уберечь дом от разрушения - подготовьте дом. Если ребенок маленький уберите все опасные предметы и хрупкие вещи, прикрепите на стены большой кусок обоев и дайте карандаши, пусть разрисовывает интерьер. Если ребенок постарше - ставьте ему задания и назначайте награды за выполненную работу. Ребенок может собирать баллы, сумма которых будет означать определенный приз. Это может быть совместный поход в кино или новая настольная игра.

Рабочая зона

Лайфхаки для родителей: как работать дома и успевать следить за детьми pixabay Оборудуйте рабочую зону так, чтобы она была недоступна для детей. Старайтесь не захламлять рабочий стол предметами, которые будут интересны детям. Если ребенок учится, то проговорите какое время у каждого из вас занято, а какие часы свободны. Планируйте короткие совместные перерывы за готовкой или игрой в настолки.

Возьмите во внимание детский режим. Чтобы уделять внимание ребенку, когда он бодр и работать, когда он, например, спит. Но очень важно помнить, что ночью и вам сон необходим. Если же у вас школьник - тогда вы успеете поработать в тишине с утра, пока чадо учится. Главное не ложитесь спать по возвращению со школы.

Работа дома - это тоже работа

Вдруг если еще остались люди, которые думают что работать дома очень хорошо, потому что можно все успевать, то стоит им напомнить, что работа - всегда работа. Тем не менее старайтесь разгружать рабочие дни и давать себе возможность отдохнуть.

Следите за одеждой

Работайте в одежде, которая поднимает вам настроение, а также является удобной и комфортной.

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