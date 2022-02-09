С точки зрения эволюции – партнеров противоположного пола привлекают друг к другу первичные и вторичные факторы. Первичные – это здоровье, которое повышает шанс на рождение крепкого и здорового потомства; безопасность, которая дает возможность партнеру и потомству выжить. Со временем начали появляться и вторичные факторы, где партнеры стали обращать внимание и на другие качества. Например, на способность делиться едой, что не просто акт любовных игр, но и демонстрация заботы. Партнер способный делиться едой и убежищем –выглядит более привлекательным.

Чем больше становится численность человечества, тем больше требований появляется к противоположному полу. Теперь уже не достаточно выглядеть здоровым и сильным, и ставки в игре «размножайся или умри» с каждым поколением становятся все выше.

В мире животных существует такое понятие, как ранговость. Это значит что самцы, недотягивающие до ранга интересующей самки – или должны искать пару в среде равных себе или забыть на сезон об идее размножения. При этом вероятность размножения в среде высокоранговых представителей – значительно увеличивается. И это закономерно, ведь ранговость зависит от уровня тестостерона, и чем выше уровень – тем выше место в иерархии.

Если вам кажется, что в этом есть какая-та несправедливость, то ученый Уинн-Эдвардс считает иначе. Такая особенность есть природным контролем популяции, который в свою очередь не позволяет случиться перенаселению и сопутствующим проблемам.

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Но люди только отчасти животные, и развитие сексуальности достигло новых высот.

Теперь партнера выбирают не только для продолжения рода, а и для удовольствия.

Метросексуалы

Из-за того что мир стал более предсказуемым, и мозг человека к нему максимально адаптировался, у людей появился ресурс тратить внимание и энергию на свое эстетическое совершенствование, что на самом деле тоже древний механизм привлечения внимания партнера.

Так появились метросексуалы. Считается, что термин этот впервые появился в 1994 году, когда журналист Марк Симпсон решил как-то обозначить жителей мегаполиса придающим особое значение своим внешности и стилю. Так что если упростить, то метросексуал, это тот, кто выбирает стиль и красоту, а не грубую мужскую силу. Эти мужчины с радостью посещают салоны красоты, следят за новинками моды и выглядят идеально. Почти как самцы львиной доли пернатых. Есть распространенное мнение, что метросексуал может с легкостью потратить большие суммы денег на свою внешность. Что само по себе ни плохо, ни хорошо. Это просто выбор отдельных личностей.

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С точки зрения все той же психологии есть теория, что желание примкнуть к стае метросексуалов касается всё той же ранговости. Ведь приодевшись помоднее и сделав модную прическу, мужчина с легкостью может попасть в тот самый мир больших игроков, а значит, и получить партнершу премиум-класса.

Ламберсексуалы

Девичья тоска по сильному плечу, от которого веет уверенностью и способностью добыть еду даже в диких условиях – породила явление ламберсексуалов. На самом деле на естественный отбор влияют только самки. В виду того что воспроизводят потомство именно они, то и эволюция сделала все возможное, чтобы самкам было хотя бы не скучно. Потому появление у самцов тех или иных особенностей и интересных элементов продиктовано именно интересом со стороны самок.

Ламберсексуал – это полная противоположность метросексуалу. Мужчины отдают предпочтение нарочито грубому стилю одежды, да и внешнему облику. Те самые бородатые парни в фланелевых рубашках или рубашках в клетку, тяжелых ботинках и джинсах – это они.

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Термин появился в 2014 году и является сочетанием слов «ламберджек» (лесоруб) и метросексуал.

Лингвисты обратили внимание на новое слово американского английского языка в начале 2015 года, когда по результатам голосования в American Dialect Society оно заняло четвёртое место в номинации «самые бесполезные новые слова 2014 года».

Считается, что ламберсексуальность это протест против стандартизации изнеженного мужского образа. Но ввиду того, что согласно негласным правилам – борода, волосы, одежда ламберсексуалов всегда должны быть чистыми и ухоженными – то затраты на все это ничуть не меньше чем у метросексуалов.

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