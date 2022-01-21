Большой концерт Гарика Кричевского в Киеве: известна дата
Гарик Кричевский порадует киевлян большим концертом весной 2022. Лучшие и любимые песни известные шансонье исполнит 4 марта во Дворце «Украина». Многократный обладатель премии «Шансон», знаменитый автор и исполнитель, признанный лучшим шансонье в Украине подарит весеннее настроение всем желающим.
Каждый концерт Гарика Кричевского – это потрясающее «живое» исполнение, с полной отдачей, в сопровождении музыкантов экстракласса! Это отличное настроение, совместное исполнение со зрителями хитов Киевлянка, Мой номер 245, Привокзальная и многих других! Его песни просты и близки многим, персонажи у них не выдуманы, а реальные, взятые из жизни, в мелодиях есть та искра, которая зажигает и остается в сердцах надолго.
Приходите и проведите вечер в душевной компании с Гариком Кричевским!
- Что: большой концерт Гарика Кричевского
- Когда: 4 марта, 19:30
- Где: Дворец «Украина»
- Билеты без комиссий по ссылке.
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