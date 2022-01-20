21 січня відбудеться світова прем’єра «Маленької небесної сюїти», що присвячена пам’яті Небесної Сотні, італійського композитора Стефано Делле Донне. Подія відбудеться за сприяння Італійського інституту культури в Україні та за підтримки Культурної асоціації Musica Civica.

Ініціатором концерту, в якому прозвучить новий твір від європейського композитора, присвячений Україні, виступив Олесь Семчук, один з найвідоміших українських скрипалів. Заслужений Артист України поєднує насичену концертну діяльність з викладацькою роботою у Віденській консерваторії (Австрія), в Музичних Академіях Флоренції та Риму, Музичній школі Ф’єзоле (Італія); є одним із засновників Музичної Академії міста Мантуя (Італія). Численні студенти Семчука є переможцями багатьох міжнародних конкурсів. Зокрема учнем Олеся Семчука є й італійський скрипаль, викладач та композитор, лауреат національних та міжнародни конкурсів, Стефано Делле Донне, який написав сюїту пам’яті Небесної сотні.

«Ця сюїта поєднала у собі всю історію України, – ділиться Олесь Семчук. – Це надзвичайно! Стефано Делле Донне – мій колишній учень, а я багато граю українського музики (Максима Березовського, Євгена Станковича, Левка Колодуба та багатьох інших) і всі мої студенти обертаються в цій атмосфері знайомства з новою для них європейською культурою. І вони органічно закохуються у нашу музику, а потім й у нашу історію».

«Маленька небесна сюїта»: в Україні презентують твір італійця, присвячений Небесній Сотні пресслужба

Олесь Семчук був активним учасником Революції Гідності. По поверненні в Італію всі емоції, переживання він передавав своїм студентам передусім мовою музики.

«Стефано Делле Донне дуже захопився подвигом українців, які ціною свого життя відстоювали честь та гідність своєї країни, – згадує Олесь Семчук. – Він почав ретельно стежити за подіями в Україні. На нього емоційно дуже вплинула композиція «Пливе кача…». І незабаром він показав мені твір, який присвятив українським героям. Ця сюїта написана величезним серцем, вона змушує думати. І, на мою думку, цей лаконічний твір є геніальним».

З «Маленькою небесною сюїтою» народився новий європейський композитор. Це перший твір Стефано Делле Донне як композитора. І поштовхом до цього стала новітня історія України.

Концерт-презентацію найближчим часом заплановано провести у Львові та в Івано-Франківську.

У програмі концерту AD MEMОRIAM

академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України

під орудою Джани Фратти (Італія):

С. Д. Донне – «Маленька небесна сюїта».

М. Брух – Концерт для скрипки і альта з оркестром мі мінор, тв. 88

О. Респігі – Григоріанський концерт для скрипки з оркестром, P. 135

І. Стравінський – Сюїта з балету «Жар-птиця» (1919)

Солісти – Олександр Семчук (скрипка)

Катальдо де Пальма (альт), Італія, Ксенія Мілас (скрипка)

Текст: Мирослава Макаревич

Вам будет интересно почитать на Ivona: