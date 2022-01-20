«Маленька небесна сюїта»: в Україні презентують твір італійця, присвячений Небесній Сотні
21 січня відбудеться світова прем’єра «Маленької небесної сюїти», що присвячена пам’яті Небесної Сотні, італійського композитора Стефано Делле Донне. Подія відбудеться за сприяння Італійського інституту культури в Україні та за підтримки Культурної асоціації Musica Civica.
Ініціатором концерту, в якому прозвучить новий твір від європейського композитора, присвячений Україні, виступив Олесь Семчук, один з найвідоміших українських скрипалів. Заслужений Артист України поєднує насичену концертну діяльність з викладацькою роботою у Віденській консерваторії (Австрія), в Музичних Академіях Флоренції та Риму, Музичній школі Ф’єзоле (Італія); є одним із засновників Музичної Академії міста Мантуя (Італія). Численні студенти Семчука є переможцями багатьох міжнародних конкурсів. Зокрема учнем Олеся Семчука є й італійський скрипаль, викладач та композитор, лауреат національних та міжнародни конкурсів, Стефано Делле Донне, який написав сюїту пам’яті Небесної сотні.
«Ця сюїта поєднала у собі всю історію України, – ділиться Олесь Семчук. – Це надзвичайно! Стефано Делле Донне – мій колишній учень, а я багато граю українського музики (Максима Березовського, Євгена Станковича, Левка Колодуба та багатьох інших) і всі мої студенти обертаються в цій атмосфері знайомства з новою для них європейською культурою. І вони органічно закохуються у нашу музику, а потім й у нашу історію».
Олесь Семчук був активним учасником Революції Гідності. По поверненні в Італію всі емоції, переживання він передавав своїм студентам передусім мовою музики.
«Стефано Делле Донне дуже захопився подвигом українців, які ціною свого життя відстоювали честь та гідність своєї країни, – згадує Олесь Семчук. – Він почав ретельно стежити за подіями в Україні. На нього емоційно дуже вплинула композиція «Пливе кача…». І незабаром він показав мені твір, який присвятив українським героям. Ця сюїта написана величезним серцем, вона змушує думати. І, на мою думку, цей лаконічний твір є геніальним».
З «Маленькою небесною сюїтою» народився новий європейський композитор. Це перший твір Стефано Делле Донне як композитора. І поштовхом до цього стала новітня історія України.
Концерт-презентацію найближчим часом заплановано провести у Львові та в Івано-Франківську.
У програмі концерту AD MEMОRIAM
академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України
під орудою Джани Фратти (Італія):
С. Д. Донне – «Маленька небесна сюїта».
М. Брух – Концерт для скрипки і альта з оркестром мі мінор, тв. 88
О. Респігі – Григоріанський концерт для скрипки з оркестром, P. 135
І. Стравінський – Сюїта з балету «Жар-птиця» (1919)
Солісти – Олександр Семчук (скрипка)
Катальдо де Пальма (альт), Італія, Ксенія Мілас (скрипка)
Текст: Мирослава Макаревич
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