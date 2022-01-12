Украинские издательства обнародовали рейтинг самых популярных книг

Книги бестселлеры в 2021 в Украине: ТОП-15 depositphotos.com

Лучшие книги-бестселлеры, которые покупали украинцы в 2021 году назвали украинские издательства. Такую информацию обнародовали на ресурсе «Читомо». Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2021 – читайте на Ivona.

ТОП-15 самых читаемых книг в Украине в 2021 году:

Юлия Ярмоленко «Малечі про інтимні речі» — 30 тысяч экземпляров. Василий Федиенко «Буквар. Читайлик» — 26 тысяч экземпляров. Катя Бльостка «Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно…» — 26 тысяч экземпляров. Бодо Шефер «Пес на ім’я Мані або Абетка грошей» — 19 тысяч экземпляров. Том Флетчер «Різдвозавр та список Нечемнюхів» — 16 тысяч экземпляров. Меган МакДоналд «Джуді Муді» — 15 тысяч экземпляров. Геннадий Меламед «Зворушливі книжки: Мій супердідусь» — 15 тысяч экземпляров. Марк Ливин, Илья Полуденный. «Простыми словами. Как разобраться в своих эмоциях» — 14 тысяч экземпляров. Наталия Стукман «Малюк Коргі» — 14 тысяч экземпляров. «Справа Василя Стуса: збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» (составитель Вахтанг Кипиани) — 13 тысяч экземпляров. Андрей Семянков «Медицина доказова і не дуже» — 13 тысяч экземпляров. Всеволод Нестайко «Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед ночі. Пригоди в павутинії» — 12 тысяч экземпляров. Зоман Чейнани «Школа Добра і Зла» (пер. с англ. Т. В. Марунич) — 11 тысяч экземпляров. Галина Вдовиченко «36 і 6 котів» — 11 тысяч экземпляров. Джон Стрелеки «Кафе на краю світу» — 9 тысяч экземпляров.

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