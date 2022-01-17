Если вам кажется, что кто-то совершил против вас отрицательные энергетические действия, предлагаем несколько советов по первой помощи. Наша персональная предсказательница Мора Морте делится проверенными методами

Не смотря на то, что в 2022 году прогресс достиг максимальных высот, все еще остаются странные и непонятные истории, когда логических объяснений не находится.

Если вы начали подозревать на себе сглаз и порчу, то первое что нужно сделать – успокоиться.

Это сделать достаточно тяжело, ведь навязчивые мысли усиливают тревогу, а значит, делают вас эмоционально уязвимыми. Именно это и есть причина травматизма, нервных срывов и ссор. Беспокойство, которое растет с каждым днем – только усугубляет ваше состояние. Потому, повторюсь, очень важно успокоиться. Для этого можно использовать несколько средств.

Шерстяная нитка

Возьмите красную шерстяную нитку, если ее нет – придется купить, завяжите на ночь вокруг правого запястья и правой щиколотки. Вам нужно проспать одну ночь с завязанными на руке и ноге нитями. Наутро снимите, положите в кулек и закопайте под деревом.

Монетка

Положите на порог квартиры монетку любого номинала. Она должна пролежать там семь дней. На восьмой день – закопайте монетку под деревом. Смысл в том, что, как и в предыдущем случае, предмет заберет на себя весь негатив.

Свеча

Примите душ, хорошо вытритесь, зажгите свечу и проведите вокруг себя от головы до пят. При этом старайтесь не нервничать и соблюдать внутреннюю тишину.

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