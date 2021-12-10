Животные из зоопарка: история слона Боя из Киева PR
В Украине эта культура только развивается, хотя мало кто знает, что нашим врачам есть чем гордиться: в далеком 2000 году киевские медики провели сложнейшую операцию по спасению слона Боя. Врач-ветеринар Андрей Андреевич Марунчин, основатель ветеринарной клиники “Центр здоров’я тварин” и челюстно-лицевой хирург Елена Петровна Весова, основатель “Клиники дентальной хирургии профессора Весовой”, вспоминают этот необычный случай из своей практики.
В Советском Союзе было достаточно поверхностное представление об условиях содержания животных в зоопарках, а экзотическими животными с других континентов вообще мало занимались. Слоны – одни из самых крупных млекопитающих Земли, любимцы детей и гордость любого зоопарка, – требуют особого ухода. Самцы с огромными бивнями должны быть под специальным присмотром: территория содержания, рацион, особенности обустройства вольеров – от этих факторов напрямую зависит качество и продолжительность их жизни. Дело в том, что во время гона слоны становятся очень агрессивными и уязвимыми, им необходимо куда-то выплескивать накопившуюся энергию.
В 90-е годы в киевском зоопарке жил индийский слон Бой, который содержался не совсем по правилам. Жил в одиночестве за высокой металлической оградой, и когда наступал гон (так ветеринары называют основной инстинкт), сильно терся бивнями о металлическую ограду и ствол растущего в вольере дерева. Со временем он сломал себе оба бивня, один – наполовину, а второй – достаточно глубоко, на уровне верхней губы. Туда попала инфекция, и начался воспалительный процесс.
Как лечить зубы слону, тогда еще молодой ветеринар зоопарка Андрей Марунчин представлял себе плохо. Информации не было, Украина только стала независимой, а у слонов не было профильных стоматологов. Но сломанный гниющий бивень давал о себе знать все сильнее, и киевские ветеринары обратились за помощью к английским коллегам. После долгих переговоров британские ветеринары согласились провести слону непростую операцию. Они удалили остатки одного бивня, а в сломанном бивне устранили гнойный пульпит – удалили нерв и запломбировали канал пломбой длиной около 30 см. Операция прошла успешно.
Три года слон Бой был довольным и счастливым главным героем киевского зоопарка. А потом Андрей Марунчин уехал в Вену на конгресс ветеринаров, где обсуждал эту операцию с американским профессором ветеринарии Дэвидом Фаганом. «Через три года у вас начнутся большие проблемы, Андрей», – сказал тогда Фаган.
Слова американца подтвердились через три года и один месяц: Бой начал активно избавляться от пломбы. Он терся больным бивнем об ограду, метался, бил себя хоботом по голове, всячески показывая, где ему болит. Обезболивающие и противовоспалительные препараты помогали ненадолго – очевидно, начинался септический процесс. Английская команда выезжала только по плановым проектам и могла приступить к операции лишь через полгода, но состояние Боя стремительно ухудшалось, принимать решение надо было быстро, и ветеринары зоопарка поняли, что придется справляться самим.
Основная проблема заключалась в том, что просто «снять» пломбу было невозможно: это цементная основа, которую невозможно выкрутить, нужно было спилить часть бивня с пломбой и вычистить полость бивня.
«Тут я получил свои первые седые волосы: мне пришлось самому дать ему наркоз, положить эти три с лишним тонны веса мне помогли техсотрудники и ветеринары зоопарка. Спилив этот бивень, мы получили огромное количество гноя, который вышел из бивневого канала», – вспоминает Андрей Марунчин.
Но это было временной мерой, канал оставался открытым, воспаление развивалось, и слон мучился все больше. Тогда ветеринары зоопарка решились на масштабную операцию, заручившись поддержкой опытных челюстно-лицевых хирургов.
В «команде спасения» были заняты 5 челюстно-лицевых хирургов, бригада анестезиологов-зоологов из сельскохозяйственной академии, ветеринары, инженерная группа и множество технических специалистов зоопарка. Единственной женщиной среди челюстно-лицевых хирургов оказалась Елена Весова, которая быстро откликнулась на столь нетривиальное предложение и выступила консультантом по хирургическим вопросам. Андрей Марунчин привлек также профессора Визнера из Мюнхена. Все службы зоопарка были приведены в максимальную готовность. Надо было обеспечить бесперебойную подачу электричества, воды, препаратов, младший медперсонал отвечал за огромное количество тампонов и ассистирование врачам, а инженерная группа специально для этого случая подготовила огромные сверла, сами изготовили разные металлические лопатки в качестве стоматологического инструмента. Рядом стоял кран, который должен был правильно уложить Боя, ведь все происходило на улице, в его вольере.
В тот сентябрьский день 2000 года шел проливной дождь – условия для проведения операции были, прямо сказать, далеко не идеальными. Бивень врастает в верхне-челюстную кость до глаза, то есть его основная часть находится внутри, в черепе, и как его оттуда выдавить – не было ни малейшего понятия. И Елена Весова, единственная женщина в команде мужчин-хирургов, вызвалась возглавить операцию, взяв ответственность на себя.
«Мне дали форму, кепку и перчатки со словами: «Если слон вдруг проснется и начнет нападать (прим. Слон Бой – взрослый самец с достаточно норовистым характером), вы должны упасть в канаву и лежать там неподвижно, тогда он не наступит на вас. Возможно» (улыбается). Остаток бивня отпиливали болгаркой, потому что больше ничего его не брало, бивни у слона очень крепкие. Было очень тяжело физически, очень болели руки – представьте себе, что вы сверлите цемент. Сколько времени человек может сверлить цемент? Минуту, две, три, а оно не сверлится.
Мне помогали крепкие сильные парни, рассверливали бивень по кругу, а я доставала изнутри осколки. Это было уже на уровне кожи, и, дальше наша работа шла глубоко в десне. Я влезала рукой по локоть в эту полость и доставала изнутри осколки.
Структура слоновьего бивня внутри очень пористая, как у сухого дерева, потому я предложила постепенно его высверливать и выбивать долотом и молотками остатки, а потом все это вычищать. Процедура была длительной, очень тяжелой и утомительной. Все, что мы извлекали, бросали прямо себе под ноги, чтобы не отвлекаться. Вокруг нас бегали десятки техработников, которые помогали, вытирали помост и убирали этот мусор, потому что от дождя под ногами было мокро, скользко и грязно», – рассказывает Елена Весова.
«Операция растянулась почти на 4 часа. Вокруг стояли ведра с окровавленными бинтами, тампонами и остатками бивня, я до сих пор помню запах его крови. Оказалось, там был уже запущенный остеомиелит и начинался сепсис. После операции в полость мы положили огромный тампон – специально заготовили длинные полосы медицинской марли».
«Но не успели еще толком затампонировать, как слон начал шевелиться. Прозвучала команда: всем отойти! Нас дважды просить не пришлось, всех сразу как ветром сдуло. И что вы думаете? Как только слон проснулся, он первым делом вытащил хоботом тампон! Покрутил головой и засыпал голову песком – вот тебе вся септика и антисептика (смеется)».[[/citate]]
И тем не менее, операция была успешной: очаг инфекции устранили, слону стало легче – после этого Бой прожил еще 10 лет (прим. Слон Бой жил в Киевском зоопарке с 7 декабря 1972 по 26 апреля 2010 года). И все только благодаря тому, что рядом оказались неравнодушные и профессиональные специалисты, которые отважились на рискованную операцию. Кстати, тогда об этом украинская пресса не написала ни строчки.
Сегодня Елена Весова – профессор, доктор медицинских наук, признанный эксперт в области челюстно-лицевой хирургии, продолжает вести успешную хирургическую практику, Андрей Марунчин – доцент, кандидат ветеринарных наук, оказывает практическую помощь зоопаркам Украины – оба руководят и оперируют в собственных клиниках. В их практике было много нестандартных случаев, но история спасения слона Боя остается одной из самых трогательных для них – она положила начало их крепкой дружбе.
Елена Весова — vesova.clinic
Андрей Марунчин — univet.com.ua
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