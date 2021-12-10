В июне в зоопарке Сан-Франциско (США) умер шимпанзе в возрасте 63 лет. Доживать до столь почтенного возраста животным удается благодаря грамотным, специально разработанным процедурам содержания животных в зоопарках

В Украине эта культура только развивается, хотя мало кто знает, что нашим врачам есть чем гордиться: в далеком 2000 году киевские медики провели сложнейшую операцию по спасению слона Боя. Врач-ветеринар Андрей Андреевич Марунчин, основатель ветеринарной клиники “Центр здоров’я тварин” и челюстно-лицевой хирург Елена Петровна Весова, основатель “Клиники дентальной хирургии профессора Весовой”, вспоминают этот необычный случай из своей практики.

В Советском Союзе было достаточно поверхностное представление об условиях содержания животных в зоопарках, а экзотическими животными с других континентов вообще мало занимались. Слоны – одни из самых крупных млекопитающих Земли, любимцы детей и гордость любого зоопарка, – требуют особого ухода. Самцы с огромными бивнями должны быть под специальным присмотром: территория содержания, рацион, особенности обустройства вольеров – от этих факторов напрямую зависит качество и продолжительность их жизни. Дело в том, что во время гона слоны становятся очень агрессивными и уязвимыми, им необходимо куда-то выплескивать накопившуюся энергию.

В 90-е годы в киевском зоопарке жил индийский слон Бой, который содержался не совсем по правилам. Жил в одиночестве за высокой металлической оградой, и когда наступал гон (так ветеринары называют основной инстинкт), сильно терся бивнями о металлическую ограду и ствол растущего в вольере дерева. Со временем он сломал себе оба бивня, один – наполовину, а второй – достаточно глубоко, на уровне верхней губы. Туда попала инфекция, и начался воспалительный процесс.

Как лечить зубы слону, тогда еще молодой ветеринар зоопарка Андрей Марунчин представлял себе плохо. Информации не было, Украина только стала независимой, а у слонов не было профильных стоматологов. Но сломанный гниющий бивень давал о себе знать все сильнее, и киевские ветеринары обратились за помощью к английским коллегам. После долгих переговоров британские ветеринары согласились провести слону непростую операцию. Они удалили остатки одного бивня, а в сломанном бивне устранили гнойный пульпит – удалили нерв и запломбировали канал пломбой длиной около 30 см. Операция прошла успешно.

Три года слон Бой был довольным и счастливым главным героем киевского зоопарка. А потом Андрей Марунчин уехал в Вену на конгресс ветеринаров, где обсуждал эту операцию с американским профессором ветеринарии Дэвидом Фаганом. «Через три года у вас начнутся большие проблемы, Андрей», – сказал тогда Фаган.

Слова американца подтвердились через три года и один месяц: Бой начал активно избавляться от пломбы. Он терся больным бивнем об ограду, метался, бил себя хоботом по голове, всячески показывая, где ему болит. Обезболивающие и противовоспалительные препараты помогали ненадолго – очевидно, начинался септический процесс. Английская команда выезжала только по плановым проектам и могла приступить к операции лишь через полгода, но состояние Боя стремительно ухудшалось, принимать решение надо было быстро, и ветеринары зоопарка поняли, что придется справляться самим.

Основная проблема заключалась в том, что просто «снять» пломбу было невозможно: это цементная основа, которую невозможно выкрутить, нужно было спилить часть бивня с пломбой и вычистить полость бивня.

А. Марунчин промывает открытый бивневый канал пресс-служба

«Тут я получил свои первые седые волосы: мне пришлось самому дать ему наркоз, положить эти три с лишним тонны веса мне помогли техсотрудники и ветеринары зоопарка. Спилив этот бивень, мы получили огромное количество гноя, который вышел из бивневого канала», – вспоминает Андрей Марунчин.

Введение противоспалительных препаратов помогает ненадолго пресс-служба

Но это было временной мерой, канал оставался открытым, воспаление развивалось, и слон мучился все больше. Тогда ветеринары зоопарка решились на масштабную операцию, заручившись поддержкой опытных челюстно-лицевых хирургов.

В «команде спасения» были заняты 5 челюстно-лицевых хирургов, бригада анестезиологов-зоологов из сельскохозяйственной академии, ветеринары, инженерная группа и множество технических специалистов зоопарка. Единственной женщиной среди челюстно-лицевых хирургов оказалась Елена Весова, которая быстро откликнулась на столь нетривиальное предложение и выступила консультантом по хирургическим вопросам. Андрей Марунчин привлек также профессора Визнера из Мюнхена. Все службы зоопарка были приведены в максимальную готовность. Надо было обеспечить бесперебойную подачу электричества, воды, препаратов, младший медперсонал отвечал за огромное количество тампонов и ассистирование врачам, а инженерная группа специально для этого случая подготовила огромные сверла, сами изготовили разные металлические лопатки в качестве стоматологического инструмента. Рядом стоял кран, который должен был правильно уложить Боя, ведь все происходило на улице, в его вольере.

В тот сентябрьский день 2000 года шел проливной дождь – условия для проведения операции были, прямо сказать, далеко не идеальными. Бивень врастает в верхне-челюстную кость до глаза, то есть его основная часть находится внутри, в черепе, и как его оттуда выдавить – не было ни малейшего понятия. И Елена Весова, единственная женщина в команде мужчин-хирургов, вызвалась возглавить операцию, взяв ответственность на себя.

«Мне дали форму, кепку и перчатки со словами: «Если слон вдруг проснется и начнет нападать (прим. Слон Бой – взрослый самец с достаточно норовистым характером), вы должны упасть в канаву и лежать там неподвижно, тогда он не наступит на вас. Возможно» (улыбается). Остаток бивня отпиливали болгаркой, потому что больше ничего его не брало, бивни у слона очень крепкие. Было очень тяжело физически, очень болели руки – представьте себе, что вы сверлите цемент. Сколько времени человек может сверлить цемент? Минуту, две, три, а оно не сверлится.

А. Марунчин отпиливает остаток бивня болгаркой, бивни у слона очень крепкие пресс-служба

«Сколько времени человек может сверлить цемент? Минуту, две, три, а оно не сверлится» - Е. Весова пресс-служба

Мне помогали крепкие сильные парни, рассверливали бивень по кругу, а я доставала изнутри осколки. Это было уже на уровне кожи, и, дальше наша работа шла глубоко в десне. Я влезала рукой по локоть в эту полость и доставала изнутри осколки.

«Мне помогали крепкие сильные парни». Елену Весову можно найти по светлой кепке - женщина в команде мужчин-хирургов пресс-служба

Структура слоновьего бивня внутри очень пористая, как у сухого дерева, потому я предложила постепенно его высверливать и выбивать долотом и молотками остатки, а потом все это вычищать. Процедура была длительной, очень тяжелой и утомительной. Все, что мы извлекали, бросали прямо себе под ноги, чтобы не отвлекаться. Вокруг нас бегали десятки техработников, которые помогали, вытирали помост и убирали этот мусор, потому что от дождя под ногами было мокро, скользко и грязно», – рассказывает Елена Весова.

: «Структура слоновьего бивня внутри очень пористая, как у сухого дерева. Я до сих пор помню запах его крови» - Е. Весову узнаем по светлой кепке пресс-служба

«Операция растянулась почти на 4 часа. Вокруг стояли ведра с окровавленными бинтами, тампонами и остатками бивня, я до сих пор помню запах его крови. Оказалось, там был уже запущенный остеомиелит и начинался сепсис. После операции в полость мы положили огромный тампон – специально заготовили длинные полосы медицинской марли».

Профессор Хенинг Визнер выводит слона Боя из наркоза пресс-служба

«Но не успели еще толком затампонировать, как слон начал шевелиться. Прозвучала команда: всем отойти! Нас дважды просить не пришлось, всех сразу как ветром сдуло. И что вы думаете? Как только слон проснулся, он первым делом вытащил хоботом тампон! Покрутил головой и засыпал голову песком – вот тебе вся септика и антисептика (смеется)».[[/citate]]

4х часовая операция прошла успешно. Фото на память за несколько минут перед командой: всем отойти! пресс-служба

И тем не менее, операция была успешной: очаг инфекции устранили, слону стало легче – после этого Бой прожил еще 10 лет (прим. Слон Бой жил в Киевском зоопарке с 7 декабря 1972 по 26 апреля 2010 года). И все только благодаря тому, что рядом оказались неравнодушные и профессиональные специалисты, которые отважились на рискованную операцию. Кстати, тогда об этом украинская пресса не написала ни строчки.

Хирургов, спасших слона Боя, лично благодарит мэр Киева А. А. Омельченко (на фото Е.Весова) пресс-служба

Хирургов, спасших слона Боя, лично благодарит мэр Киева А. А. Омельченко (на фото А. Марунчин) пресс-служба

Сегодня Елена Весова – профессор, доктор медицинских наук, признанный эксперт в области челюстно-лицевой хирургии, продолжает вести успешную хирургическую практику, Андрей Марунчин – доцент, кандидат ветеринарных наук, оказывает практическую помощь зоопаркам Украины – оба руководят и оперируют в собственных клиниках. В их практике было много нестандартных случаев, но история спасения слона Боя остается одной из самых трогательных для них – она положила начало их крепкой дружбе.

Елена Весова — vesova.clinic

Андрей Марунчин — univet.com.ua

Вам будет интересно почитать на Ivona: