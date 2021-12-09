Если вы пришли к мысли, что пора учиться откладывать, значит, эта статья для вас!

Техника четырех конвертов

Попробуйте отказаться на 4 недели от лишних расходов в пользу более важных. Приоритет в этом случае придется отдать коммунальным платежам, транспортным расходам и бытовым товарам. Когда вы уберете ненужные расходы и все просчитаете – то увидите, какой суммой располагаете. Теперь умножьте сумму вдвое и получите месячный лимит.

Ну а теперь самое трудное, разделите получившуюся сумму на 4 части и разложите в четыре конверта. На каждую неделю у вас есть по одному конверту. Ваше цель потратить не больше, чем есть денег в конверте.

Техника 50/30/20

По этой технике 1/2 активного дохода следует тратить на личные нужды, 30% - на мероприятия второстепенной важности, без которых можно и обойтись, а 20% - на возврат долгов или сбережения. Если долгов вы не имеете, то откладывайте эти 20% на депозит.

Тайны накоплений: как скопить деньги pixabay.com

Почему важно ставить цели

Чтобы научиться копить деньги, стоит четко понимать сою цель. При этом она не должна быть «недостижимой», но вполне выполнимой в данный момент. Конкретизируйте желания, учитесь разбираться в своих намерениях. После этого каждую цель разбивайте на маленькие этапы. И тогда станет понятно, сколько и как долго вам придется откладывать.

Планировать покупки – не такая уж и скверная идея

Меньше тратить на ерунду – это просто навык, которому можно обучиться. Чем больше вы его будете практиковать, тем лучше будет получаться. Это касается абсолютно всего. Тут главное, не поддаваться эмоциям и сиюсекундным прихотям. Списки помогут ответственно подходить к покупкам.

Закон десяти секунд

Такой прием даст возможность рассмотреть желания отдельно от эмоций. Если вам на глаза попался доступный товар, купить который можно прямо сейчас - сделайте паузу на 10 секунд и поразмыслите, а действительно ли нужна вам эта покупка. Это поможет рационально подойти к вопросу и сделать осознанный выбор.

Тайны накоплений: как скопить деньги pixabay.com

Использование мобильных приложений

Существуют специальные приложения, которые дадут возможность следить за тратамии разобраться, каким образом их сократить и на чем сэкономить.

Спец. приложение по управлению своими финансами можно синхронизировать с банковской карточкой/платежной системой. Таким образом вы легко сможете планировать бюджет, отслеживать статистику доходов и расходов и видеть напоминания об оплате счетов.

Пользуйтесь депозитами

Этот вариант оградит вас от непродуманных трат и даст возможность хранить и накапливать финансы. Такой счет – хорошая альтернатива вкладу: есть возможность снимать деньги, а процент начисляется по остатку.

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