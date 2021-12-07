Само словосочетание «первая любовь» относит многих во времена школы и юности и вспоминается с легкой грустью и ностальгией. Но такие воспоминания формируются только со временем, а тогда в подростковом возрасте все воспринималось иначе: боязнь реакции на признание в своих чувствах, первые неловкие ухаживания и робкие поцелуи. Но к этому можно подготовиться, уверена ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова. И о первой влюбленности и первых отношениях родители должны поговорить со своими детьми-подростками. Какие темы важно обсудить — читайте в статье.

Психолог Наталья Ежова
Психолог Наталья Ежова
пресс-служба

  1. Важно поговорить с ребенком о сексе заранее. Тема секса в подростковом возрасте актуальна как никогда. Объясните своему ребенку, что ему стоит опираться на свои ощущения и эмоции, а не слушать сверстников. Первый сексуальный опыт не должен произойти в следствии шантажа, прислушиваться нужно только к себе. Если возлюбленный говорит, что все подружки спят со своими парнями, это вовсе не повод начинать сексуальные отношения. Ребенку нужно четко осознать, что его тело – это его личное дело, только он может решать, что с ним делать. Лишь по согласию можно его трогать, целовать, прикасаться и т.д.
  2. Подросток в любви и отношениях может сказать «нет». Донесите до ребенка, что не стоит бояться потерять партнера и не нужно идти на уступки за счет потери собственного комфорта. 
  3. Если отношения приносят постоянный дискомфорт, их нужно прекратить. Акцентируйте внимание на том, что отношения должны приносить радость, комфорт, счастье, тепло, любовь, а не тревогу и негатив.
  4. Донесите, что в отношениях нужно опираться на свои ощущения, чувства, эмоции. Помните: первая любовь настоящая, когда с партнером стало лучше, чем было без него.
  5. Напоминайте, что эмоции другого человека очень важны. Нужно чувствовать партнера, прислушиваться к нему и не игнорировать его состояние.

Также важно сформировать доверительные отношения с подростком, чтобы со всеми вопросами он мог спокойно обратиться к вам, а не к сверстникам. 

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