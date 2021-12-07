Ведущая и психолог Наталья Ежова рассказала, как помочь ребенку во время влюбленности

Само словосочетание «первая любовь» относит многих во времена школы и юности и вспоминается с легкой грустью и ностальгией. Но такие воспоминания формируются только со временем, а тогда в подростковом возрасте все воспринималось иначе: боязнь реакции на признание в своих чувствах, первые неловкие ухаживания и робкие поцелуи. Но к этому можно подготовиться, уверена ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова. И о первой влюбленности и первых отношениях родители должны поговорить со своими детьми-подростками. Какие темы важно обсудить — читайте в статье.

Психолог Наталья Ежова пресс-служба

Важно поговорить с ребенком о сексе заранее. Тема секса в подростковом возрасте актуальна как никогда. Объясните своему ребенку, что ему стоит опираться на свои ощущения и эмоции, а не слушать сверстников. Первый сексуальный опыт не должен произойти в следствии шантажа, прислушиваться нужно только к себе. Если возлюбленный говорит, что все подружки спят со своими парнями, это вовсе не повод начинать сексуальные отношения. Ребенку нужно четко осознать, что его тело – это его личное дело, только он может решать, что с ним делать. Лишь по согласию можно его трогать, целовать, прикасаться и т.д. Подросток в любви и отношениях может сказать «нет». Донесите до ребенка, что не стоит бояться потерять партнера и не нужно идти на уступки за счет потери собственного комфорта. Если отношения приносят постоянный дискомфорт, их нужно прекратить. Акцентируйте внимание на том, что отношения должны приносить радость, комфорт, счастье, тепло, любовь, а не тревогу и негатив. Донесите, что в отношениях нужно опираться на свои ощущения, чувства, эмоции. Помните: первая любовь настоящая, когда с партнером стало лучше, чем было без него. Напоминайте, что эмоции другого человека очень важны. Нужно чувствовать партнера, прислушиваться к нему и не игнорировать его состояние.

Также важно сформировать доверительные отношения с подростком, чтобы со всеми вопросами он мог спокойно обратиться к вам, а не к сверстникам.

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