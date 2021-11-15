Мы собрали самые интересные события в Киеве 15-21 ноября

Пасмурная погода в Киеве – не повод огорчаться, ведь скрасить настроение всегда можно на концертах, спектаклях и литературных вечерах. А их на этой неделе будет немало. Куда пойти в Киеве 15-21 ноября – читайте в нашем материале.

Вечер поэзии «Серебряного века» с Ваней Якимовым

Когда и где: 15 ноября, 20:00, Pepper's Club

15 ноября, 20:00, Pepper's Club Сколько: 190-590 грн

Известный киевский поэт Ваня Якимов представит программу «Поэзия «Серебряного века». Слушатели погрузятся в поэзию, по-особенному прочувствуют этот осенний вечер и «Осенней неги поцелуй».

Концерт EL Кравчук

Когда и где: 17 ноября, 20:00, Docker-G pub

17 ноября, 20:00, Docker-G pub Сколько: 250-1000 грн

Поп-икона украинской сцены 1990-х презентует новый альбом «Порошок от любви». С первых же дней своей карьеры он знал, что нужно украинской публике и как ее завести. Победитель международного музыкального конкурса «Червона рута» в 1995 году хорошо известен не только как певец, но и как актер, телеведущий. EL Кравчук возвращается с новым альбомом, чтобы снова волновать сердца поклонников. Это стоит увидеть!

Шоу «КАБАРЕ» от Freedom Jazz

Когда и где: 18, 26 ноября, 9 декабря, 19:00, Caribbean Club

18, 26 ноября, 9 декабря, 19:00, Caribbean Club Сколько: 490-1490 грн

Очаровательные джазетки Freedom Jazz girls band возвращаются в Caribbean Club Concert Hall с серией взрывных Caribbean Jazz Dinner Show. 18, 26 ноября и 9 декабря гостей концерт-холла ждет феерия режиссуры, праздник музыки и грандиозной атмосферы. Приобрести билеты на невероятное действо можно на сайте. Их шоу собирают аншлаги, концертные выступления завораживают и вдохновляют. В этот раз самый волнующий и артистический коллектив Украины готовит новое музыкальное шоу «КАБАРЕ», в котором объединит лучшие номера за всю историю группы.

Концерт «Мотор’ролла»

Когда и где: 19 ноября, 20:00, Docker-G pub

19 ноября, 20:00, Docker-G pub Сколько: 175-700 грн

«Мотор’ролла» — рок-группа из города Хмельницкий, которая бомбит сцены Украины уже более 20 лет. Они начинали с рокабилли-хард-кора, но особую известность им принес период нулевых, закрепивший группу в ряде метров украинской рок-альтернативы с альбомами «...шо, кому не ясно?» (2005) и «Кольорові сни» (2008). Сегодня выступления группы состоят из исполнения всеми любимых собственных хитов, а также новых песен, которые в скором времени войдут в очередной альбом МР.

Спектакль «Азбука хороших манер»

Когда и где: 20 ноября, 12:00, Театр на Михайловской

20 ноября, 12:00, Театр на Михайловской Сколько: 200 грн

Спектакль учит не только необходимым правилам хорошего поведения и вежливого общения с друзьями и взрослыми, но и напоминает о таких важных вещах, как настоящая дружба, умение говорить правду и всегда оставаться порядочным человеком. Толику и Оле неинтересно изучать правила хорошего поведения. Они часто оскорбляют не только друг друга, но и своего вежливого кота Мурчика. Однако однажды им поступает необычное приглашение, круто меняющее их озорную жизнь. Теперь коту Мурчику придется превратить своих друзей из простых разбойников в настоящих леди и джентльмена

Спектакль «Солнышко спасает мир»

Когда и где: 21 ноября, 12:00, Театр на Михайловской

21 ноября, 12:00, Театр на Михайловской Сколько: 200 грн

Веселая история из жизни насекомых с песнями и танцами, приключениями и коварством, битвами и подвигами. Коротко: жили-были добрые, веселые и трудолюбивые насекомые… и, вдруг, на их живописном ромашковом Лугу появился непрошенный гость - "зеленый человечек" по имени Тля, да еще и со своими приемными детками – колорадскими жуками. Тут-то все и началось.

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