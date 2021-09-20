Не только дружбу, смелость и отвагу прославляет анимационный фильм “Лука”, но и один из самых живописных регионов Италии, являясь своего рода путеводителем по традиционной кухне Лигурии

«Пять земель» именно так дословно переводится с итальянского Чинкве-Терре, которая является частью Итальянской Ривьеры. Эти места смело можно назвать раем на Земле.

Пять рыбацких деревушек утопают в зелени и гордо взирают с холмов на теплое Лигурийское море. Здесь принято ходить пешком, не спешить и вкусно есть.

Кадр из а\ф «Лука» pinterest.com

Именно этот край стал прототипом городка Портороссо, где разворачиваются события мультфильма «Лука».

Режиссер ленты Энрико Касароса - итальянец, который вырос в Генуе, и черпал свое вдохновение в детских воспоминаниях о летних каникулах. Недаром он и его команда совершили ознакомительную поездку в Чинкве-Терре, чтобы лучше передать весь местный колорит. И первоочередным событием после приезда стал семейный ужин с родителями Энрико.

Первым делом - песто!

Именно Лигурия является родиной всемирно известного соуса, который здесь можно встретить практически во всех блюдах. Изначально для его приготовления использовали семена сосны пинии.

Ингредиенты для лигурийского песто

Базилик - 2 пучка

Сыр пармезан - 100 г

Кедровые орехи - 60 г

Чеснок - 1 зубчик

Оливковое масло - 1/2стакана

Соль - по вкусу

Соус растирали в мраморной ступке исключительно пестиком из базиликового дерева. Такие и сейчас можно купить на местной ярмарке. Пряные травы и кедровые орехи вошли в рецепт позднее и сегодня можно встретить множество рецептов песто всех цветов. Именно пасту с песто Лука и его друг Альберто едят из тарелок прямо руками. Потому что вкусно.

Кадр из а\ф «Лука» pinterest.com

С фокаччей - никто не плачет

Традиционная итальянская лепешка фокачча тоже родом из этих мест. Еда Лигурии - простая и полезная еще с тех времен, когда здесь жили в основном рыбаки и их семьи.

И сейчас хозяйки готовят своим детям закрытые сендвичи, разрезая вдоль мягкий хлеб и укладывая между половинками сыр и ветчину.

Фокачча - традиционная еда pinterest.com

Выйти надолго из дома без фокаччи с начинкой - настоящее преступление. Это подтверждает и главный злодей мультфильма, за которым постоянно носят огромную фокаччу.

Эспрессо - всегда к месту

Ни один итальянский городок невозможно представить без бара с кофемашиной, а на любой итальянской кухне всегда есть макинетта. Кофе эспрессо, крепкий и ароматный, можно пить утром или после обеда, за дружеской беседой и когда нужно взбодриться. В Портороссо тоже есть своя кофейня, а чашечка эспрессо вдохновляет наших героев на подвиги.

Паста - просто прекрасна

Ну, и конечно, королева любого итальянского стола - сеньора паста! Здесь она полноценный участник истории. Чтобы выиграть в местном чемпионате и осуществить свою мечту, нашим героям и их подруге Джулии нужно пройти три испытания: проплыть дистанцию в море, съесть быстрее всех тарелку макарон и обогнать соперников на велотрассе. Спонсор соревнований - производитель пасты.

Кадр из а\ф «Лука» pinterest.com

Поэтому весь мультфильм друзья отчаянно тренируются накручивать на вилку спагетти и быстро жевать. Да и как можно отказаться от такой вкуснотищи!

Но главный ингредиент этого мультфильма - ностальгическая любовь к удивительному региону и к его людям.

Возможно, именно поэтому первое, что хочется сделать после просмотра, приготовить большую миску пасты, испечь фокаччу и собрать за одним столом всех друзей.

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