Развитие украинского кино началось ещё в 1893 году, когда инженер Иосиф Тимченко за два года до братьев Люмьер разработал аппарат «кинескоп», пригодный для киносъёмки и кинопроекции

«Кинематограф стал реальным источником заработка еще в конце ХІХ в. В Украине начало кинопроизводству положили ремесленники-фотографы, а владельцем кинотеатра мог стать даже гражданин без подданства.»

Из воспоминаний Александра Бенуа



В сентябре 1896 года в Харькове, состоялась первая хроникальная украинская киносъемка. В декабре того же года фотограф Альфред Федицкий устроил первый украинский киносеанс в Харьковском оперном театре.

В 1922 году появилось Всеукраинское фотокиноуправление, а в 1928 году начала работу Киевская кинофабрика, впоследствии ставшая Киевской киностудией им. А. Довженко.

День украинского кино 11 сентября

В 1930 г. в Украине появляется первый звуковой фильм Дзиги Вертова – документальная лента Д. Вертова «Симфония Донбасса».

70 лет своей истории украинское кино было частью советского. И несмотря на политику национализации и цензуры кинематографа, отечественный кинематограф пережил пару волн расцвета. Украинские художники прошлого века создали киношколу, обогатившую мировое киноискусство. Имена Александра Довженко, Ивана Кавалеридзе, Марка Донского, Сергея Параджанова, Леонида Быкова, Ивана Миколайчука - стали известными во всем мире.

На протяжении последних лет в украинский кинематограф пришло новое поколение интересных кинохудожников.

День украинского кино 11 сентября

В 2011 году в украинских кинотеатрах показали только один фильм украинского производства. А в 2018 году их было уже 46.

В 2003 году в основном конкурсе Берлинале получил «Серебряного медведя» фильм украинского аниматора Степана Коваля «Шёл трамвай девятый номер». В 2005 году лента «Попутчики» молодого украинского режиссёра Игоря Стрембицкого получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2007 году в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Роттердаме состоялась мировая премьера фильма «Менины» режиссёра Игоря Подольчака. В 2014 году полнометражный фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя» получил сразу три награды — приз фонда Ган, приз Открытие и Гран-при. В 2017 году украинский документальный фильм «Dustards» режиссёра Станислава Гуренко стал одним из платиновых победителей кинопремии International Independent Film Awards в номинации «Документальный фильм». В 2021 году украинский игровой фильм режиссера Катерины Горностай получил награду Хрустальный медведь за лучший художественный фильм на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

Казка про коника

Лента рассказывает о самом известном украинце в Эстонии - легендарном Анатолие Лютюке - диссиденте, монахе в миру и художнике, а также о его волонтерской миссии на Донбассе. Кроме своей волонтерской деятельности, Анатолий также собирает хорошие истории, ведь много лет назад дал обет находить что-то хорошее в каждом дне. В этом ему помогает деревянный Конёк, который становится героем сказок о животных на войне, написанных по мотивам реальных событий.

Пульс

Полнометражная спортивная драма режиссёра Сергея Чеботаренко, основанная на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, чемпионки Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 — Оксаны Ботурчук.

Стоп-земля

Катерина Горностай: «Люди, у которых все нормально, но им тревожно - это потенциальные зрители нашего фильма»

Украинский игровой фильм 2021 режиссера Екатерины Горностай получил награду Хрустальный медведь за лучший художественный фильм на 71-м Берлинском международном кинофестивале. 9 августа 2021 на 12-м Одесском международном кинофестивале картина получила главную награду фестиваля - Гран-при. В ограниченный кинопрокат в Украине фильм выйдет 4 ноября 2021. Фильм о взрослении, любви, смелости и открытии новых дорог.

Думки мої тихі

Украинская лирическая трагикомедия украинского режиссёра Антонио Лукича 2019. Лента стала дебютной полнометражной художественной лентой для режиссера. Впервые фильм демонстрировался 4 июля 2019 года на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри. Фильм рассказывает о звукорежиссере, которому нужно записать звуки украинских животных. Но в поездку герой отправляется с классической украинской мамой.

Сквот32

- Мне кажется, мечта должна быть значимой, весомой

- Что значит весомая мечта?

- Ну такая, из которой что-то может выйти.

- Главное, чтобы она по душе была. Только так всё и работает.

Украинский фильм 2019 года, романтическая молодежная драма режиссера Саши Лидаговского. Лента о поиске пути к взрослой жизни и осознание собственного стиля и талантов; о мечтах и городских легендах, которые появляются и исчезают, оставляя глубокий след в жизни каждого прикоснувшегося к ним.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: