Театралы будут в восторге!

Куда пойти на праздниках в Киеве — больше не вопрос, ведь Национальная опера Украины обнародовала репертуар на январь 2021, и мы уверены — театралы будут в восторге. Помимо традиционных «Щелкунчиков» и яркой «Сказки о царе Салтане» зрителей будут радовать обновленным феерично-гротескным балетом «Вечера на хуторе близь Диканьки», долгожданными «Сказками Гофмана», «Доном Карлосом» при участии примадонны оперной сцены Людмилы Монастырской.

Репертуар на январь 2022 года Национальной оперы Украины:

2-6, 8 и 9 января – самый волшебный балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского, во время которого можно не только погрузиться в сказочную атмосферу, но и загадать желание (когда на сцене «растет» елка).

7 января – Рождественский концерт с участием ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

«Сказка о царе Салтане» пресс-служба

8 (вечером) и 9 (в 12:00) января - сказка в 2-х действиях с хореографическими эпизодами и мультипликационными и проекционными эффектами «Сказка о царе Салтане» (режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик – Николай Дядюра, художник -постановщик – Мария Левитская, хормейстер-постановщик – Богдан Плиш, балетмейстер-постановщик – Виктор Яременко).

Опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» пресс-служба

13 января – премьера (2-й показ) оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» (концертное исполнение). Спустя почти столетие «Сказки Гофмана» триумфально вернулись на сцену Национальной оперы Украины! На этот раз в главных ролях: Валентин Дытюк, Тарас Штонда, Анжелина Швачка, Ольга Фомичева, Тамара Калинкина, Алла Позняк, Андрей Маслаков и др. За дирижерским пультом – Николай Дядюра.

29 января – опера «Дон Карлос» Дж.Верди с участием звезды мировой оперной сцены Людмилы Монастырской (Елизавета Валуа). В роли Дона Карлоса дебютирует на Киевской сцене Михаил Малафий (приглашенный солист Львовской национальной оперы). Также в главных ролях: Тарас Штонда (Большой Инквизитор), Геннадий Ващенко (Родриго ди Поза), Сергей Ковнир (Филипп II), Алла Позняк (Принцесса Эболи), Ольга Нагорная (Ангел) и другие.

Опера «Дон Карлос» пресс-служба

30 января почитатели балета увидят на сцене Национальной оперы Украины обновленное представление «Вечера на хуторе возле Диканьки».

Балет на музыку Евгения Станковича, изначально называвшийся «Ночь перед Рождеством», был поставлен в 1993 году Виктором Литвиновым. В его основу положена одноименная повесть Николая Гоголя, которую в свое время использовали для своих опер Петр Чайковский («Башмачки»), Николай Римский-Корсаков («Ночь перед Рождеством»), Николай Лысенко («Рождественская ночь»). В октябре 2015 года после более чем четырехлетнего перерыва балет снова вернулся на сцену театра уже под названием «Вечера на хуторе возле Диканьки».

По словам балетмейстера-постановщика спектакля, творческая группа решила изменить название балета, чтобы избавиться от «временной привязки» из-за ее «зимней» окраски.

И вот сейчас после двухлетней паузы в показах, позволившей авторам пересмотреть и обновить костюмы, декорации, отшлифовать хореографию, зрители имеют возможность снова погрузиться в мир фантасмагории.

«Большинство состава исполнителей также будет новым. Уверен, новыми будут и зрители, и критики, – говорит Виктор Литвинов – так что гриф «обновление», под которым спектакль снова появится в репертуаре нашего театра, вполне справедлив».

«Евгений Станкович один из величайших композиторов нашего времени, и именно этот балет он считает одним из лучших своих произведений, – рассказывал в свое время дирижер-постановщик Аллин Власенко. — Обладая всеми достижениями музыки 20-21 веков (а это совсем другие приемы, чем те, что использовались в классической музыке 16-19 веков), он нашел адекватные и вместе с тем нестандартные музыкальные средства в решении образов. Драматургия этого спектакля так же нуждается в нестандартном мышлении и в музыке, и в хореографии, и в сценографии. Под такую ​​музыку поставить обычный балет нереально. Это должна быть фантасмагория».

Художник-постановщик Мария Левитская подчеркивает, что балет «Вечера на хуторе возле Диканьки» на музыку Евгения Станковича – это большой успех балетмейстера Виктора Литвинова, создавшего настоящий национальный балет с ярко выраженными характерами, необычным прочтением сюжета.

«Собственно – это один из лучших балетов, в котором соединены глубокие знания фольклора и классического танца. Очень люблю этот балет – он моя гордость, одна из моих любимых постановок», — рассказала она.

Так что зрителей ждет зрелищное представление, богатое народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем – фантастические образы нечистой силы, небесных звезд...

Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!

Важно!

В репертуаре театра возможны изменения – подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра https://opera.com.ua/afisha

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 от 09.12.2020 года (с изменениями посещение театра возможно при наличии одно из документов:

COVID-сертификата о полной или частичной вакцинации («зеленые» или «желтые» сертификаты - оригинал документа или через мобильное приложение Портала «Дія»)

Негативного результата ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, произведенный в течение не более 72 часов

Документ о выздоровлении лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дія».

Документы будут проверять при входе в Национальную оперу Украины, а их отсутствие будет основанием для отказа зрителю в посещении театра.

Просим Вас заранее позаботиться об их наличии.

Также неизменными остаются обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг.

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