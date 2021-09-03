Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $367 млн

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $367 миллионов (9.9 миллиардов гривен), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Украины не придется лететь в США, чтобы принять участие тираже знаменитой американской лотереи и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн.

«И знаете, что самое главное? Наши клиенты не просто играют в лотереи – они в них выигрывают!», - говорит представитель пресс-службы сайта theLotter Адриан Коореманс. «Многие участники из Украины выигрывали потрясающие лотерейные призы на сайте theLotter.net. Мы все еще ждем, когда появится первый победитель джекпота из Украины, но кто знает, возможно, это случится уже по результатам ближайшего тиража в эту субботу».

TheLotter предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 367 миллионов долларов, назначен на эту субботу, 4 сентября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: «Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и сальвадорец, который выиграл $1 миллион».

Джекпот Powerball достиг $367 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

«Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях», – объясняет Коореманс. «Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами».

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

«После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени», – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Следующий тираж

Масштабный лотерейный приз в $367 миллионов лотереи Powerball будет разыгран в ночь с субботы на воскресенье, и каждый может принять участие в этом тираже, с официальными билетами, которые можно купить на сайте theLotter.net. Продажа билетов на сайте будет осуществляться вплоть до одного часа до начала тиража.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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367 мільйонів доларів чекають переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи

«Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, коли виграють неймовірний лотерейний приз в $ 367 мільйонів», — представник спец-служби theLotter, Адріан Коореманс.

Популярна міжштатна американська лотерея Powerball розіграє величезний джекпот на суму $367 мільйонів (9.9 мільярдів гривень), тираж відбудеться в ніч з суботи на неділю.

Громадянам України не доведеться летіти в США, щоб взяти участь тиражі знаменитої американської лотереї і поборотися за шанс зірвати неймовірний приз Powerball. Досить заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн.

«І знаєте, що найголовніше? Наші клієнти не просто грають в лотереї — вони в них виграють!», — каже представник прес-служби сайту theLotter Адріан Коореманс. «Багато учасників з України вигравали приголомшливі лотерейні призи на сайті theLotter. Ми все ще чекаємо, коли з'явиться перший переможець джекпоту з України, але хто знає, можливо, це станеться вже за результатами найближчого тиражу в цю суботу».

TheLotter пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 367 мільйонів доларів, призначений на цю суботу, 4 вересня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: «Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і Сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон».

Джекпот Powerball досяг $ 367 млн.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

«Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях», - пояснює Коореманс. «Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами».

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

«Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білет Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені», — каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США — 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Наступний тираж

Масштабний лотерейний приз в $ 367 мільйонів лотереї Powerball буде розіграний в ніч з суботи на неділю, і кожен може взяти участь в цьому тиражі, з офіційними білетами, які можна купити на сайті theLotter.net. Продаж білетів на сайті буде здійснюватися аж до однієї години до початку тиражу.

Купіть білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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