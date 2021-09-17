Следующий тираж лотереи Powerball США пройдет завтра ночью. На кону $457 миллионов долларов, и это крупнейший лотерейный приз в мире на сегодняшний день

Ночь на 18 сентября может стать судьбоносной для того, кто сумеет угадать выигрышные номера, которые выпадут по результатам тиража лотереи США Powerball. Можно с уверенностью сказать, этот счастливец сможет с легкостью воплотить в жизнь буквально все свои мечты. Напомним, на кону самой известной лотереи США 457 миллионов долларов, и даже после выплаты всех обязательных федеральных налогов, победитель останется с суммой денег, которую не так то просто потратить!

И что самое главное, любой житель Украины может запросто оставить свою заявку на выигрыш, купив официальный билет лотереи на сайте Thelotter.net. От возможности воплотить мечту вас отделяет всего один клик!

Невероятный приз в 457 миллиона долларов будет разыгран в эту субботу, 18 сентября.

С тех пор, как призовой фонд переступил отметку в 400 миллионов долларов, международный сервис Thelotter.net, как и Национальная лотерея США, отмечают заметный рост продаж билетов. Любой следующий тираж может оказаться последним в длинной серии аккумуляций.

Наряду с американцами жители Украины могут также принять участие в тираже лотереи США. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле — ​​​​меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: «Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион».

Вот как это работает

«Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях, — объясняет Коореманс. — Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами».

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball вам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар «Пауэрбол» от 1 до 26. Подтвердите ваш заказ.

«После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени», – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины пресс-служба

Среди самых известных победителей на сайте — Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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Powerball США розіграє $ 457 мільйонів. Хтось із України може виграти його цієї суботи!

Наступний тираж лотереї Powerball США пройде завтра вночі. На кону $ 457 мільйонів доларів, і це найбільший лотерейний приз в світі, на сьогоднішній день.

Ніч на 18 вересня може стати доленосною для того, хто зуміє вгадати виграшні номери, які випадуть за результатами тиражу лотереї США Powerball. Можна з упевненістю сказати, цей щасливець зможе з легкістю втілити в життя буквально всі свої мрії. Нагадаємо, на кону найвідомішою лотереї США 457 мільйонів доларів, і навіть після виплати всіх обов'язкових федеральних податків, переможець залишиться з сумою грошей, яку не так то просто витратити!

І що найголовніше, будь-який житель України може запросто залишити свою заявку на виграш, купивши офіційний білет лотереї на сайті Thelotter.net. Від можливості втілити мрію вас відділяє лише один клік!

Неймовірний приз в 457 мільйонів доларів буде розіграно в цю суботу, 18 вересня.

З тих пір, як призовий фонд переступив позначку в 400 мільйонів доларів, міжнародний сервіс Thelotter.net, як і Національна лотерея США, відзначають помітне зростання продажів білетів. Будь-який наступний тираж може виявитися останнім в довгій серії акумуляції.

Поряд з американцями, жителі України можуть також взяти участь в тиражі лотереї США. Досить заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: «Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і Сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон».

Ось як це працює

«Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях», — пояснює Коореманс. — «Використовуючи онлайн лотерейний сервіс, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами».

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто

Створіть обліковий запис на сайті і виберіть Powerball з більш, ніж 50 доступних на сайті лотерей. Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля «Пауербол» від 1 до 26. Підтвердіть ваше замовлення.

«Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені», — каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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