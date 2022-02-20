Главные запреты Захариева дня

В понедельник, 21 февраля 2022 года, православные христиане чтут память пророка из 12-ти Захарии Серповидца.

Что нельзя делать на Захария Серповидца 21 февраля 2022?

подметать

использовать колющие и режущие принадлежности

завидовать

смотреть на себя в зеркало

строить планы

надевать серую и/или зеленую одежду

поднимать с земли найденную вещь

ходить к стоматологу

стричь ногти и волосы

ходить на рыбалку

Приметы на Захария Серповидца 21 февраля 2022

Зима подходит к концу, и фермеры постепенно начинают подготовку к весеннему сезону. Так, на Захария Серповидца принято проверять состояние садовых принадлежностей: починять, чистить от ржавчины и пр.

Несмотря на то, что в день Захария существует запрет на походы к доктору и какие-либо хирургические вмешательства, да и в целом день считается неблагоприятным, — знахари в этот день занимаются снятием порчи и отводом сглаза.

В ночь на 21 февраля снятся вещие сны.

Другие праздники 21 февраля 2022

Международный день родного языка

Международный день экскурсовода

Именины 21 февраля 2022

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Андрей (мужественный), Захар (помнящий Господа), Макар (счастливый), Никифор (несущий победу), Петр (скала, камень), Поликарп (многоплодный), Савва (старец), Сергей (высокородный), Семен (услышанный Богом), Степан (венец) и Федор (Божий дар).

По католическим — Екатерина (непорочная), Ирина (мир), Петр (скала, камень), Роберт (блестящий от славы) и Феликс (счастливый).

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