Запреты дня 20 февраля 2022: чего категорически нельзя делать на День Луки
В воскресенье, 20 февраля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Луки Елладского.
Что нельзя делать на День Луки 20 февраля 2022?
- носить одежду зеленого цвета
- совершать покупки
- транжирить деньги
- сквернословить
- пить чай
- праздновать свадьбу
- стричь ногти и волосы
- обижать собак
Приметы на День Луки 20 февраля 2022
Главное блюдо Дня Луки — пироги с луком. Здесь хозяйки могут проявить свое кулинарное мастерство, угостить близких, и непременно раздать выпечку нуждающимся.
День Луки — поминальный день. Поэтому веселые гуляния и шумные сборища под запретом. Крайне важно 20 февраля помянуть усопших.
Кроме того, День Луки в народном календаре считается благоприятным для изготовления лечебных отваров, снадобий и настоек из растений и их кореньев.
Другие праздники 20 февраля 2022
- Всемирный день социальной справедливости
- День Героев Небесной Сотни
- Всемирный день китов
- Всемирный день панголина
Именины 20 февраля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Георгий (земледелец), Лука (светлый), Парфений (целомудренный) и Петр (скала, камень).
По католическому — Зиновий (жизнь Зевса), Лев (лев), Нил (темный), Сильван (из лесов), Ульрик (богатый) и Франциск (французский).
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