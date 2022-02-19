В воскресенье, 20 февраля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Луки Елладского.

Что нельзя делать на День Луки 20 февраля 2022?

  • носить одежду зеленого цвета
  • совершать покупки
  • транжирить деньги
  • сквернословить
  • пить чай
  • праздновать свадьбу
  • стричь ногти и волосы
  • обижать собак

Приметы на День Луки 20 февраля 2022

Главное блюдо Дня Луки — пироги с луком. Здесь хозяйки могут проявить свое кулинарное мастерство, угостить близких, и непременно раздать выпечку нуждающимся.

День Луки — поминальный день. Поэтому веселые гуляния и шумные сборища под запретом. Крайне важно 20 февраля помянуть усопших.

Кроме того, День Луки в народном календаре считается благоприятным для изготовления лечебных отваров, снадобий и настоек из растений и их кореньев.

Другие праздники 20 февраля 2022

  • Всемирный день социальной справедливости
  • День Героев Небесной Сотни
  • Всемирный день китов
  • Всемирный день панголина

Именины 20 февраля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Георгий (земледелец), Лука (светлый), Парфений (целомудренный) и Петр (скала, камень).

По католическому — Зиновий (жизнь Зевса), Лев (лев), Нил (темный), Сильван (из лесов), Ульрик (богатый) и Франциск (французский).

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