В День святого Валентина существует ряд запретов

Запреты дня 14 февраля: чего нельзя делать на Валентина depositphotos.com

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В понедельник, 14 февраля, католическая церковь вспоминает святого Валентина. По преданию, Валентин был христианским священником и тайно венчал влюбленных. Даже после запрета императора Клавдия ІІ, который запрещал жениться легионерам, — Валентин продолжал соединять любящие сердца. Легенда гласит, что именно за это его и приговорили к казни.

В народе День Валентина стал Днем всех влюбленных. 14 февраля принято дарить подарки любимым и писать записки-признания — милые «валентинки».

Также 14 февраля существует ряд запретов.

Чего нельзя делать 14 февраля

В народе считают, что 14 февраля нельзя:

выносить мусор — так можно удачу из дома выбросить

опаздывать, врать о причинах опоздания — так можно впустить в отношения недоверие и ссоры

расстраиваться, если разбили зеркало — именно 14 февраля (считали в народе) — битое зеркало к счастью, поскольку его осколки могут забрать на себя негатив. К слову, предки считали, что осколки нужно аккуратно собрать в мешочек, а через 2 дня выбросить

возвращаться домой, если что-то забыли — 14 февраля эта народная примета особенно сильна. Если все делать правильно, то можно привлечь удачу надолго

в канун 14 февраля можно увидеть вещий сон — если хотите, чтобы он сбылся, — держите сон в тайне. Если же наоборот: приснилось нечто страшное и неприятное, — расскажите сон бегущей воде (например из крана).

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