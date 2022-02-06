Узнайте, чего категорически нельзя делать на День Григория

Запреты дня 7 февраля 2022: чего нельзя делать в день Григория freepik.com

В понедельник, 7 февраля 2022 года, православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. Святой Григорий жил в III веке — он был известным проповедником веры Христовой и одним из Отцов церкви. Святой оставил ряд богословских трудов, которые изучают и сегодня.

В народе праздник называют Григорьев день. В эти сутки принято делать добро, помогать ближним — особенно нуждающимся, и благодарить за все хорошее. Также стоит помнить, что «добро на заказ» — не считается. Все хорошие поступки должны быть настоящими, и совершаться по велению сердца.

Талисман дня 7 февраля

В среде торговцев встарь сложилась традиция: чтобы продажи шли удачно — нужно носить с собой кусочек сахара. Такой необычный оберег сулил удачу на Григория.

Чего нельзя делать 7 февраля на Григория

Древние считали, что 7 февраля нельзя:

сплевывать себе под ноги — считалось, что такая нечистоплотность может спугнуть удачу с жизненного пути

выполнять тяжелую работу

ходить далеко от дома — предки считали, что на Григория вообще лучше не покидать своего жилища

стричься, менять прическу — в наше время запрет актуален также по поводу маникюра (считалось, что такие перемены ведут к проблемам, которые придется долго решать)

сквернословить, думать плохо о себе и окружающих, проклинать — день Григория считается «магическим» — все сказанное или то, чего сильно хочет — может сбыться.

Именины 7 февраля празднуют:

Евгения, Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Филипп.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: