Самые главные запреты дня

В воскресенье, 30 января 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Великого, преподобного Антония Дымского и преподобного Антония Черноезерского.

В народе этот день называют Антон Перезимник или Антонина-Зимы половина.

Что нельзя делать на Антона Перезимника 30 января 2022?

вязать

готовить бобы и/или чечевицу

ругаться и сквернословить

играть со снегом (снежки, лепка снежных баб и пр.)

транжирить деньги

разрезать хлеб на две половинки

Приметы на Антона Перезимника 30 января 2022

К концу второго месяца зимы люди, как правило, порядком уставали от холода и морозов. Безусловно, то, что дни становились длиннее и теплее, радовало, но переживания о том, как пережить время до весеннего сезона, нарастали. Чтобы разогнать печаль, хозяйки пекли на Антона Перезимника толокняные (из овсяной и/или ячменной муки) колобки, символизирующие солнце. Их освящали в церкви, и угощали выпечкой детей.

Птицам же доставались крошки. Считалось, если накормить птицу в этот день, то она отнесет святому Антонию просьбу людей послать им оттепель. Впрочем, на Антона Перезимника, как правило, устанавливалась очень теплая погода. Но доверять ей не стоит: лучше одеться соответственно сезону, чтобы не простыть.

Также в этот день старались всячески отвадить нечистую силу: в углах дома и у дверных и оконных проемах выкладывали лук и чеснок, а дорожку, ведущую во двор, перечеркивали острым серпом, будто отсекая путь для злых духов. Из дома первый раз старались выходить не носками, а пятками вперед, полагая, что это может запутать нечисть. Чтобы защитить жилище от воров и дурного глаза, рукояткой нового, еще не использованного ножа рисовали в углах дома кресты.

Другие праздники 30 января 2022

День Деда Мороза и Снегурочки

Школьный день ненасилия и мира

День специалиста военно-социального управления ВС Украины

Именины 30 января 2022

По православным святцам День ангела отмечают Антон (вступающий в бой), Антонина (Антониева, вступающая в бой, цветок), Виктор (победитель), Георгий (земледелец), Иван (благодать Божья), Павел (малыш) и Феодосий (данный Богом).

По католическим - Александр (защитник), Батильда (воинственная), Ипполит (распрягающий коней), Мартина (посвященная Марсу) и Матвей (Божий человек).

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