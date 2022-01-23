Чего предки старались избегать 24 января и как это связано с морозами

Запреты дня 24 января 2022: чего нельзя делать на Феодосия depositphotos.com

В понедельник, 24 января 2022 года, православная церковь чтит память преподобного Феодосия Великого.

В народе этот день назывался «Феодосиево тепло». В церковном календаре 24 января — это день памяти двух святых по имени Феодосий. Одновременно в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.

Традиции дня 24 января

Традиции 24 января связывают с морозной погодой и «ознобом», который она могла вызывать. Так, предки, на которых нападала лихорадка «трясовица», верили, что озноб происходит от вмешательства злых духов.

Чтобы прогнать нечисть, по дому раскладывали и разбрызгивали все, что издавало резкий запах, а также вешали чеснок. Также «нечисть» могли прогонять едким дымом — для этого поджигали пучки сена.

Чтобы детей не атаковала «трясовица» — принято было их класть спать в ночь на Феодосия, обернутыми шкурой животного (или попросту шубой).

Чем сильнее мороз на 24 января — тем больше прилагали усилий. Так как считали, что в сильную стужу «нечисть» особенно развлекается.

Запреты дня 24 января

Предки считали, что в этот день не нужно:

одалживать у кого-то деньги, также лучше не давать в долг

укорачивать волосы — поход в парикмахерскую лучше перенести

стричь ногти — с походом на маникюр лучше повременить

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