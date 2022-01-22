Пора готовиться к весне!

В воскресенье, 23 января 2022 года, православные христиане чтут память святителя Григория Богослова, епископа Нисского.

В народе этот день называют Григорий Летоуказатель (Летоуказчик) или Григорьев день.

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Что нельзя делать на Григория Летоуказателя 23 января 2022?

выбрасывать хлебные крошки

выносить мусор

жаловаться на здоровье без причин

хвастаться

чертыхаться и сквернословить

лениться и бездельничать

мыть посуду в чужом доме

стряхивать иней с деревьев

Приметы на Григория Летоуказателя 23 января 2022

В Григорьев день начинаются подготовительные работы к весенним посевам. Фермеры перебирают зерно: крупное откладывают, чтобы засеять поля, мелкие — на муку.

На столе на Григория Летоуказателя должны быть мясные блюда, а крошки при нарезке хлеба ни в коем случае нельзя выбрасывать — их нужно съедать. Считается, что эти две приметы способны обеспечить человеку крепкое здоровье на весь год.

Летоуказчиком называли святого Григория неспроста: в день его памяти принято угадывать, каким же будет грядущее лето. Так обилие инея на деревьях сулит ясное лето, а много снега — богатый урожай зерновых. Оттепель на Григория — предвестник теплого лета, а ясное, безоблачное небо предвещает раннее наступление весны.

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Другие праздники 23 января 2022

Всемирный день ручного письма (День почерка)

Всемирный день свободы

Именины 23 января 2022

По православным святцам День ангела отмечают Анатолий (восточный), Антип (упорный), Арсения (мужественная), Григорий (бодрствующий), Зиновий (жизнь Зевса), Марк (молот), Макар (счастливый), Павел (малыш), Петр (скала, камень) и Феофан (богоявление).

По католическим - Бернард (сильный как медведь), Генрих (глава дома), Иван (благодать Божья), Климент (кроткий), Пармен (сдержанный, близкий), Раймунд (под защитой судьбы), Маргарита (жемчужина), Марианна (благодатная, горькая) и Николай (побеждающий народ).

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