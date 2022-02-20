20 февраля — День Героев Небесной Сотни

Фотоотчеты событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства

Ivona делится фото кровавых событий, унесших жизни сотни Героев Украины во время расстрелов в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Уже 8 лет прошло со дня самых трагических событий Революции Достоинства в Украине. 20 февраля 2014-го протестующих расстреливали снайперы. За три дня — 18-20 февраля количество погибших достигло 98 человек. Почти все убитые на Майдане были поражены выстрелами в шею и грудь.

Около 9 часов утра 20 февраля 2014-го протестующие в Киеве перешли в активное наступление, отбили Стеллу на Майдане и очень быстро начали теснить силовиков. На Институтской снайперы, принадлежность которых на так и не была установлена, начали вести огонь на поражение.

В первые минуты были убиты 7 человек, затем их количество возросло до десятков - и достигло почти сотни.

21 февраля 2014 официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней». Во время прощания с погибшими звучала траурная лемковская песня «Пливе кача ...»

С того времени — «Небесная сотня» — собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана в декабре 2013 - феврале 2014.

Всего количество отдавших жизнь за идею украинской свободы во время Евромайдана — Героев «Небесной Сотни» - 104 человека. Им президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины.

Также за украинскую свободу жизнь отдали трое иностранцев — гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани. Они посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

На месте самых кровавых событий - на улице Институтской (сейчас - «Небесной Сотни») сразу же после расстрелов установили деревянную часовню. Возле выхода из метро Крещатик - в эпицентре огня снайперов - тогда же был установлен деревянный крест и памятный монумент с фото всех героев «Небесной Сотни».

В 2018-м монумент перенесли подальше от дороги - для того, чтобы дать экспертам возможность проводить эксперименты по восстановлению событий 18-20 февраля 2014-го.

20 февраля — День Героев Небесной Сотни Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: