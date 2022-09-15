Она не только написала убийство, но и прожила достаточно бурную и интересную жизнь. Кого любила самая популярная писательница детективных романов — Агата Кристи?

Британская писательница Агата Кристи стала одной из самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее произведения - одними из самых публикуемых за всю историю человечества. Но прежде всего она была женщиной, которая хотела любить и быть любимой. Родилась Агата 15 сентября 1890 года и в этом году исполняется 131 год со дня ее рождения.

В честь Дня рождения писательницы: история любви Агаты Кристи Getty

В первый раз Агата вышла замуж на Рождество в 24 года за полковника Арчибальда Кристи, в которого была влюблена несколько лет. У них родилась дочь Розалинда. Этот период стал началом творческого пути Агаты. В 1920 году был опубликован первый роман Кристи Таинственное происшествие в Стайлз. А супруг подарил женщине не только прекрасную дочь, но и фамилию, которая со временем стала известна на весь мир.

Исчезновение

Но брак с полковником был недолгим. Муж признался Агате в неверности и попросил развод, поскольку влюбился в свою коллегу по гольфу Нэнси Нил. После ссоры в начале декабря 1926 года Агата исчезла из своего дома, оставив письмо своему секретарю, в котором утверждала, что направилась в Йоркшир.

В обществе исчезновение писательницы вызвало резонанс, ведь на тот момент имя автора было известно многим.

В течение 11 дней о местонахождении Кристи ничего не было известно. Был найден автомобиль Агаты, в салоне которого находилась ее шубка. Через несколько дней была обнаружена и сама писательница.

В честь Дня рождения писательницы: история любви Агаты Кристи Getty

Как оказалось, Агата Кристи зарегистрировалась под именем Тереза Нил в небольшом спа-отеле Swan Hydropathic Hotel. Кристи никак не объяснила свое исчезновение, а двое врачей диагностировали у нее амнезию, вызванную травмой головы.

По другой версии, исчезновение было задумано ей специально, чтобы отомстить мужу, которого полиция неизбежно заподозрила бы в убийстве писательницы или же просто для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к себе и к своему творчеству.

Я поняла, что нельзя оборачиваться назад, нельзя даже пытаться оборачиваться назад. Жизнь — это улица с односторонним движением“, — Агата Кристи.

Так в 1928 году Арчибальд и Агата Кристи окончательно развелись. В своем романе Незаконченный портрет под псевдонимом Мэри Вестмакотт Агата Кристи описывает события, которые схожи с ее собственным исчезновением.

Молодой археолог

В 1930 году Агата отправилась в путешествие по Ираку, где на раскопках в Уре познакомилась со своим будущим супругом — археологом Максом Маллоуэном.

В честь Дня рождения писательницы: история любви Агаты Кристи Getty

Он был моложе ее на 15 лет, но об этом писательница только шутила. Говорила, что для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает.

Отношения между Агатой и Максом вызывали осуждение и насмешки в обществе. Однако, вопреки разговорам, их союз оказался намного крепче других.

Мой муж археолог, а археологи — это детективы прошлого. — Агата Кристи.

11 сентября в маленькой скромной церкви Святого Колумба в Эдинбурге прошло венчание пары. Маму на свадьбе поддержала ее дочь Розалинда, которая верила в искренность чувств Мэллоуна. Став законными супругами, молодожены отправились в Италию.

В дальнейшем писательница неоднократно посещала различные раскопки вместе с супругом, выполняя роль младшей ассистентки. Она очищала находки и составляла каталоги, на время забывая о своей популярности и статусе.

В честь Дня рождения писательницы: история любви Агаты Кристи Getty

Агата прочла огромное количество книг по истории и начала изучать древние языки. Как ни странно, но именно она уговорила Мэллоуна раскопать небольшой курган в окрестностях Мосула. Окончив раскопки, малоизвестный археолог написал книгу и стал весомой персоной в британском научном обществе.

Проделки войны

Идиллию нарушила Вторая мировая война. Макса отправили служить в Северную Африку. Агата не знала, как ей привыкнуть к постоянным бомбежкам и мысли о том, что жизнь мужа может оборваться в любой момент. Макс, старясь подбодрить жену, сказал ей, чтобы она постаралась вести обычный образ жизни. Этот на первый взгляд хладнокровный совет помог ей выжить.

Каждый день она просыпалась и делала все то, что и в мирное время: занималась хозяйством, писала. К счастью, война закончилась и они оба остались живы. Макс и Агата прожили вместе 45 лет.

В честь Дня рождения писательницы: история любви Агаты Кристи Getty

В 1976 году Агата Кисти умерла у себя дома в Лондоне в возрасте 85 лет, оставив миру детективы, которыми до сих пор зачитываются многие. Через год после ее смерти Мэллоун женился на археологе Барбаре Паркер, которая много лет была его подругой.

В память о первой супруге у него остался сборник рассказов Расскажи мне, как ты живешь (1945 год), основанный на его переписке с Агатой Кристи.