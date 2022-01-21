Тонкости этикета: как правильно вести себя за столом
Не вся еда с общего блюда перекладывается на тарелку специальным прибором. Хлеб, пирожки, печенье, целые фрукты принято брать руками.
Груши, яблоки и персики разрезают на четыре части, пользуясь специальной вилкой и десертным ножом. Каждую четвертинку чистят отдельно. Косточки плодов аккуратно кладут на край тарелки.
Курицу нужно есть так: срезать мякоть с косточек, съесть с помощью ножа и вилки и лишь тогда взять двумя пальцами косточку и аккуратно обглодать. После этого косточку положить на край тарелки, а пальцы сполоснуть в полоскательнице и вытереть салфеткой.
Сидя за столом, хлеб не режут ножом, а отламывают маленькие кусочки от куска, взятого из хлебницы.
Ветчину не кладут на хлеб, а едят ножом и вилкой.
Небольшие кусочки хлеба можно намазывать маслом. Масло при этом кладут понемногу из масленки на край собственной тарелки.
Бутерброды, как правило, едят без приборов.
Если колбаса подана неочищенной, то каждый кусочек очищают на тарелке ножом и вилкой. Сухую колбасу едят со шкуркой. Сосиски в тонкой натуральной оболочке едят вместе с ней, толстую кожицу лучше снять.
Спагетти надо накручивать на вилку, держа ее горизонтально по отношению к тарелке. Абсолютно недопустимо резать спагетти ножом и пользоваться ложкой.
Пиццу надо разрезать на маленькие треугольнички и есть с помощью ножа и вилки.
Наполнять бокал вином следует только на треть. Верхние две трети объема предназначены для букета: стенки не дают рассеяться тонкому аромату, удерживая всю его гамму.
Мужчина должен следить, чтобы бокал его соседки слева не был пустым.
Если к столу подают блюда восточной кухни, следует положить на стол ножи и вилки, ведь не все умеют пользоваться палочками.
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