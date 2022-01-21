Не вся еда с общего блюда перекладывается на тарелку специальным прибором. Хлеб, пирожки, печенье, целые фрукты принято брать руками.

Груши, яблоки и персики разрезают на четыре части, пользуясь специальной вилкой и десертным ножом. Каждую четвертинку чистят отдельно. Косточки плодов аккуратно кладут на край тарелки.

Курицу нужно есть так: срезать мякоть с косточек, съесть с помощью ножа и вилки и лишь тогда взять двумя пальцами косточку и аккуратно обглодать. После этого косточку положить на край тарелки, а пальцы сполоснуть в полоскательнице и вытереть салфеткой.

Сидя за столом, хлеб не режут ножом, а отламывают маленькие кусочки от куска, взятого из хлебницы.

Фото: pixabay.com

Ветчину не кладут на хлеб, а едят ножом и вилкой.

Небольшие кусочки хлеба можно намазывать маслом. Масло при этом кладут понемногу из масленки на край собственной тарелки.

Бутерброды, как правило, едят без приборов.

Фото: pixabay.com

Если колбаса подана неочищенной, то каждый кусочек очищают на тарелке ножом и вилкой. Сухую колбасу едят со шкуркой. Сосиски в тонкой натуральной оболочке едят вместе с ней, толстую кожицу лучше снять.

Спагетти надо накручивать на вилку, держа ее горизонтально по отношению к тарелке. Абсолютно недопустимо резать спагетти ножом и пользоваться ложкой.

Пиццу надо разрезать на маленькие треугольнички и есть с помощью ножа и вилки.

Наполнять бокал вином следует только на треть. Верхние две трети объема предназначены для букета: стенки не дают рассеяться тонкому аромату, удерживая всю его гамму.

Мужчина должен следить, чтобы бокал его соседки слева не был пустым.

Если к столу подают блюда восточной кухни, следует положить на стол ножи и вилки, ведь не все умеют пользоваться палочками.

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